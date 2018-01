Le mercredi 27 décembre 2017, s’est tenue la 31ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP S.A) au siège de la structure sis à Faladie. C’était en présence des administrateurs et sous la présidence de M. Nangouman KEITA, Président du Conseil d’Administration de la SOMAPEP.

À en croire le nouveau directeur Général Yémizanga KONÉ, précédemment directeur des exploitations, ces assises sont essentiellement budgétaires. Elles permettent de faire l’état d’exécution du budget 2017 et l’examen et l’approbation du budget 2018. D’ajouter que le budget prévisionnel de la SOMAPEP SA se chiffre à plus de 88 milliards (88 438 335 630 FCFA) au titre de l’année 2018 contre (87 079 357 215 FCFA) en 2017.

Ce budget prévisionnel est comprend les investissements extérieurs, les subventions de l’État et les ressources propres issues des redevances des patrimoines.

Quant aux perspectives nouvelles, le directeur général indiquera qu’au cours de l’année 2018, les efforts seront poursuivis avec comme objectif principal, la satisfaction des besoins d’eau de la population. A cet effet, il est prévu le renforcement des outils de production et de distribution dans les villes de Nioro du Sahel, Kita, Markala, Bougouni et Selingué.

À cela s’ajoute l’élaboration d’un schéma directeur d’approvisionnement en eau potable dans les centres hors Bamako, ainsi que l’extension du périmètre de concession qui s’étend sur 76 villes à l’intérieur du pays a-t-il conclu.

À titre de rappel, le conseil a noté que la SOMAPEP SA a été créée par l’ordonnance no 10-039/P-RM du 05 Août 2010, suite à la séparation des services de l’électricité et de l’eau et a pour mission la réalisation des infrastructures hydrauliques dont elle est concessionnaire. Il s’agit des ouvrages de production, de stockage et de distribution en vue d’assurer un accès durable à l’eau potable des populations urbaines du Mali.

L’année 2017 à été celle des grands travaux à la SOMAPEP-SA à savoir: les travaux de renforcement des systèmes de production et de distribution dans certains centres tels que: Bamako, Nioro, Badiangara Tombouctou et Gao ainsi que la poursuite des travaux du grand projet pour l’alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala, dans la commune rurale de Kalabancoro.

Korodio COULIBALY

