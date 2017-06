Construit en 1998 Ă ZantiĂ©bougou sur la RN7 Ă l’initiative de l’ONG Mali Folkecenter (MFC) et ses partenaires Access et Sustainable Energy, la centrale Ă©nergĂ©tique hybride de ZantiĂ©bougou, d’une capacitĂ© de 50 KW, a reçu le vendredi 9 juin 2017 la visite d’une dĂ©lĂ©gation d’hommes de mĂ©dias et d’ONG, membres du Reso-Climat.

Cette visite intervient aprĂšs une confĂ©rence-dĂ©bat sur les Ă©nergies renouvelables organisĂ©e au MĂ©morial Modibo KĂ©ita le jeudi par l’ONG MFC dans le cadre de la Quinzaine de l’environnement.

La premiĂšre Ă©tape de cette visite de terrain a conduit les hĂŽtes du jour Ă la centrale hybride non loin de la mairie, oĂč est installĂ© un champ solaire d’une centaine de panneaux voltaĂŻques et un groupe Ă©lectrogĂšne d’une capacitĂ© de 50 KW. Le responsable de la centrale, Diakalia TraorĂ©, a expliquĂ© les contours de cette unitĂ© de production d’électricitĂ© qui a vu le jour en 1999 avec la centrale thermique. Puis, elle s’est vue greffer le solaire pour accroĂźtre sa productivitĂ© et assurĂ© le volet environnemental.

La seconde Ă©tape a conduit la dĂ©lĂ©gation au centre de la coopĂ©rative fĂ©minine Coprokazan branchĂ© sur le rĂ©seau de la centrale avec 160 autres abonnĂ©s Ă travers le village. Ici, ce sont plus de 1500 femmes qui servent dans la production du beurre de KaritĂ© et d’autres produits.

“Le centre, depuis l’arrivĂ©e de l’électricitĂ© dans la citĂ©, a considĂ©rablement amĂ©liorĂ© sa mĂ©thode de production avec l’utilisation des machines modernes dans le dĂ©corticage des graines de karitĂ© et l’adduction d’eau”, a prĂ©cisĂ© la prĂ©sidente de la coopĂ©rative.

La concrĂ©tisation de ce projet de centrale hybride de la Commune rurale de ZantiĂ©bougou rentre dans le cadre de la mise en Ɠuvre du projet rĂ©gionale Ace-Wa, qui est un projet de plaidoyer et de renforcement des capacitĂ©s en faveur de l’accĂšs aux Ă©nergies propres en Afrique de l’Ouest. Elle vise, entre autres, la transition Ă©nergĂ©tique, la crĂ©ation d’emplois verts et le dĂ©veloppement durable Ă travers l’Afrique Occidentale.

Pour Ousmane Ouattara, cette centrale est le fruit de la coopĂ©ration entre Mali Folkecenter (MFC), ONG Access avec l’appui financier du Sustainable Energy. Elle est la concrĂ©tisation d’une recommandation du projet Ace-Wa. Selon lui, l’objectif du projet Ace-Wa 2016-2018 est de contribuer Ă l’appropriation et la mise en Ɠuvre des politiques rĂ©gionales en Afrique de l’Ouest concernant les Ă©nergies propres et visant la lutte contre les changements climatiques et la pauvretĂ© grĂące Ă l’accĂšs Ă l’énergie durable. Il a invitĂ© les autoritĂ©s Ă redoubler d’effort pour soutenir le secteur des Ă©nergies renouvelables pour stabiliser les jeunes ruraux et pour le dĂ©veloppement local.

L’ONG MFC possùde une dizaine de centrales de ce type à travers tout le pays.

O. D.