Les membres du Conseil d’administration du Fonds de garantie pour le secteur privé (FGSP-SA) ont annoncé, hier jeudi 13 avril 2017 la création d’une société d’investissement ” Mali-Invest “. C’était à la faveur de leur 13e session ordinaire.

Cette 13e session du Conseil d’administration de l’important organisme de soutien au secteur privé malien, a eu lieu hier dans les locaux de la BNDA à Hamdallaye. Etaient au menu des débats : le rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2016, l’exécution du budget et la création par le FGSP-SA, d’une société d’investissement “Mali-Invest Sa”.

Selon le rapport du CA, le FGSP-Sa a permis de mobiliser plus de 18 milliards au profit de 978 entreprises du secteur privé en 2016. Cette somme a été mise à la disposition du secteur privé malien par les banques locales.

Le rôle du FGSP-SA est de garantir partiellement les banques et établissements financiers à hauteur de 50% maximum des crédits accordés aux PME-PMI et des institutions financières décentralisées pour leurs besoins de refinancement.

Selon le président du Conseil d’administration du FGSP-Sa, Cheickh Sidi Seck, les crédits garantis par le fonds concernent entre autres la création, la modernisation et l’extension des activités des entreprises concernées, mais aussi des crédits à court terme, etc. Il s’est réjoui également de la place prépondérante de son institution, devenu un organe incontournable d’appui au secteur privé malien.

En 2016, comme l’année précédente, le Fonds de garantis pour le secteur privé a permis le financement des activités des PME-PMI dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie. Cependant, si en 2015, c’est l’agriculture qui représentait le plus gros des engagements du FGSP-SA (28%), elle est reléguée en seconde position en 2016 par les services et le transport (38%). Les autres secteurs ayant bénéficié de l’accompagnement du FGSP-Sa en 2016 sont les BTP, l’industrie, l’éducation, la micro-finance.

Pour le directeur général du FGSP-SA, Cheickh Sidi Seck, les résultats de l’année 2016 confirment la pertinence des choix stratégiques du FGSP-Sa et la confiance à la fois des acteurs économiques et des partenaires du secteur banquier.

A l’en croire, la mission du FGSP-Sa est d’offrir plus de solutions aux banques en terme de couverture partielle de risques liés à l’octroi de crédits aux PME-PMI. Le fonds intervient auprès des entreprises relevant des trois secteurs primaires, secondaires et tertiaires pour fournir plus d’opportunités dans le financement de leur implantation, leur développement et leur modernisation.

Z.M.K