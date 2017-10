Le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA a lancé le jeudi 19 octobre dernier, sa nouvelle campagne institutionnelle dénommée « Faite pour vous ». C’était au cours d’une cérémonie organisée au siège de l’institution sis à l’ACI 2000. La rencontre était présidée par le Directeur général de Banque Atlantique Mali, Dotian Bamba. Il était accompagné par son adjoint, Moussa Touré et des membres du comité direction. Cette campagne a pour objectif de valoriser le savoir-faire du personnel de la Banque et sa capacité à accompagner le client dans la réalisation de ses projets à toutes les étapes de sa vie, à travers le savoir- faire de ses filiales bancaires, en mettant un accent particulier sur l’importance des choix des clients et de l’engagement de la Banque à les accompagner, afin de « construire et développer le meilleurs de leurs projets ».

La campagne est construite sur les grands tournants décisifs de la vie d’un homme. Il s’agit notamment, de la naissance d’un enfant, de l’achat d’une maison, de la création d’entreprise et le départ de l’enfant pour les études.

En effet, le spot de cette campagne met en scène un père, sa fille et l’accompagnement de la Banque Atlantique tout au long de la vie de l’homme à travers les pages d’un album photo. Le père et sa fille visionnent le parcours de la famille, les membres de la famille, et la banque Atlantique à leurs coté tout au long des moments de grande importance. Comme pour dire que la Banque Atlantique reste au côté de ses clients même dans des situations et des moments de vie où des besoins spécifiques se font sentir.

Présent au Mali depuis Mars 2006, la Banque Atlantique Mali est une banque commerciale, qui en seulement dix ans de présence s’est illustrée par la qualité de son personnel et de ses services comme l’une des références au point d’occuper dans le paysage bancaire malien le 7eme rang sur les 13 meilleurs banques commerciales au Mali. Présente sur presque tout le territoire malien, la Banque compte 25 agences, et plus de 209 collaborateurs.

Dans son discours d’ouverture des travaux de la rencontre, le Directeur général, Dotian Bamba a rappelé que cette campagne qui s’ouvre pour une durée de un mois se déroule sur l’ensemble des pays où la Banque est présente. Il a également souligné que le groupe Atlantique Busines international dont son institution est membre est un groupe financier modèle qui met l’innovation au cœur de sa stratégie avec des plateformes dédiées à la recherche de solutions innovantes pour la satisfaction des clients.

Selon Dotian Bamba, son institution est la 1ère dans l’UEMOA à mettre à la disposition de ses clients des services de GABS intelligents à partir desquels ils ont la possibilité de transférer de l’argent d’un pays à un autre dans les 8 pays de l’espace, avec la possibilité de changement de demande de chéquiers etc. Sans compter les offres packages que la Banque a lancées en 2014. Deux solutions qui permettent aux clients de souscrire à une palette de produits et services à valeurs unique et mensuelle. « L’appartenance de Banque Atlantique au groupe lui offre la possibilité de profiter de synergie qui lui permet une anticipation de besoin et attente « de notre clientèle » a expliqué Dotian Bamba.

Filiale du groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc, la Banque Atlantique est le troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Ce dernier s’illustre pour être l’une des premières institutions bancaires du Maroc, et dans le top ten ( ?) des banques africaines en termes de taille de bilan. Ce géant d’Afrique tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au royaume chérifien. Le groupe est composé de 9 Banques populaires régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque centrale populaire (BCP) qui est l’organe centrale du groupe sous la forme de société anonyme -cotée en bourse, ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques représentées dans 13 pays à travers le monde et 12 autres en Afrique.

En plus des activités régaliennes la Banque Atlantique s’acquitte régulièrement de son rôle d’entreprise citoyenne.

Mohamed Naman Keita

Commentaires via Facebook :