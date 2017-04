L’institution de Microfinance « Microcred Mali » a inauguré le lundi 10 avril 2017, son tout nouveau guichet dans la région de Ségou. Cette cérémonie d’inauguration a enregistré la présence des autorités locales, le Directeur Général de Microcred, François Xavier posté.

Ce nouveau guichet est situé dans le quartier commercial de la ville de Ségou. Il regroupe une équipe de 8 personnes qui occupent le terrain et financent les petites et moyennes entreprises et couvrira toutes les communes de la région. Après avoir remercié les invités pour leur présence. Le Directeur Général de l’institution dira que Microcred s’adresse aujourd’hui principalement à une population de micro, petits et moyens entrepreneurs qu’elle accompagne dans l’exercice de leurs activités via des crédits dédiés mais également avec toute une gamme de produits d’épargne variés ou de services financiers. Parlant d’offre de produits, le Directeur Général a expliqué que Microcred propose des produits de crédit allant de 100 000 FCFA à 100 000 000 FCFA avec des durées de remboursement jusqu’à 36 mois. Pour les produits d’épargne, il a expliqué qu’il y’a le compte courant Be Sago, le compte épargne Sun-Sun ainsi qu’une gamme complète de plans épargnes adaptés aux besoins de chacun et des solutions de placement sous forme de dépôt à terme accessible à tous. Aussi, il dira que l’institution à des services de transferts d’argent. Et également des produits d’assurance dont l’assurance Jigitugu, l’assurance Soutra et l’assurance décès invalidité lié au crédit. Plus loin, il a fait savoir que la gamme sera élargie très prochainement afin de se rapprocher au mieux des besoins de la clientèle. « Nous sommes réunis ce jour pour inaugurer notre guichet de SEGOU, il est composée d’une jeune équipe dynamique et compétente. Il couvre aujourd’hui toute la commune de SEGOU », a-t-il souligné. Selon le DG, Microcred, à SEGOU comme sur tout le territoire, est une structure de Microfinance qui ambitionne de jouer les tous premiers rôles; et est en passe de gagner ce défi du fait qu’elle est déjà la 2ème institution de microfinance au Mali depuis fin 2015. Avant d’ajouter qu’elle représente en termes d’encours de crédit 25% de parts de marché. Au dire du DG, en fin décembre 2016, Microcred Mali, c’est : 7 agences (dont 5 sur Bamako et 2 en région), Trois guichets, 254 salariés, 23 412 clients et un volume d’encours de l’ordre de 21.3 Milliards de F CFA, Depuis le début des activités, nous avons décaissés + de 30.000 crédits pour un montant total de 73 milliards de F CFA. Plus loin, il dira que ces résultats leurs laissent également augurer d’un développement de l’institution qui sera encore très fort pour les années à venir. « Nous voulons relever le défi de mettre sur pied avec Microcred MALI une institution reconnue pour sa proximité, son professionnalisme, la qualité de ses services et la satisfaction de sa clientèle ; de ce côté rien n’est jamais acquis ; raison pour laquelle il faut rester à l’écoute de sa clientèle », a-t-il précisé. Tout en remerciant l’ensemble de l’assistance. « Nous sommes là pour vous et grâce à vous ; et nous espérons qu’ensemble nous pourrons voir plus grand», a-t-il conclu.

O.B.D