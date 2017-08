La commission de validation de la dette intérieure a présenté, le jeudi 10 août les résultats de la 2ème phase de ses travaux aux hommes de média. D’après le président de cette commission Sidi Kanouté, dans les dossiers examinés, plusieurs cas de fraude ont été découverts. L’un des plus rocambolesques est celui relatif à la fourniture de matériels informatiques pour un montant de 310 millions de FCFA, en un mois.

Le montant de la dette fournisseur est estimé à 80.413.039.717, selon la commission en charge du réexamen des dossiers de la dette intérieure mise en place par le ministère de l’Economie et des Finances. Dirigée par Sidi Kanouté, chef de cabinet du MEF, cette commission a présenté la semaine dernière les résultats de la 2ème phase de ses travaux, aux hommes de média. C’était à la faveur d’une conférence de presse au cours de laquelle les membres de la commission, ont révélé plusieurs cas de fraude. D’après les conférenciers au moins 24 fournisseurs sont impliqués dans ces cas d’irrégularité. A titre d’exemple, le président de la commission a cité un cas où, un tapis de bureau mesure 160m2. Et un autre cas dont un fournisseur en un mois, a déclaré avoir fourni des consommables informatiques, pour un montant de 310 millions FCFA.

En outre, comme irrégularités la commission a relevé entre autres : la signature des bons de commande par des chefs de cabinet, des attachés de cabinet, des secrétaires généraux et des secrétaires particulières en lieu et place des DFM (Directeurs des Finances et du Matériel), l’utilisation de faux cachets, l’utilisation du cachet de DAF en lieu et place de celui du DFM (en vigueur depuis 2010) …

C’est la raison pour laquelle, dans son rapport la commission a recommandé aux autorités compétentes de traduire en justice les auteurs de ces fraudes et leurs complices supposés.

D’après les conférenciers, le montant des dossiers examinés par la commission au titre des travaux de la 2ème phase se chiffre à 15 547 264 018FCFA. Sur lequel, les membres de la commission ont recommandé le paiement de 4 049 174 325FCFA au titre des dossiers de la dette intérieure avec et sans protocoles d’accord transactionnels homologués par la justice et des dossiers de dépenses engagées et non liquidées. Sidi Kanouté, a précisé que les factures des EPA et Etablissements parapublics et des projets, doivent être acquittées par ces structures sur leur propre budget et non sur le budget d’Etat. A ses dires, le montant de la troisième phase s’élève à 22 473 035 113FCFA sur un montant global de 38 020 299 131FCFA restant à payer à la date du 30 novembre 2016.

Abel Sangaré