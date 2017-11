A quelques semaines du forum des investisseurs au Mali prévu du 7 au 8 décembre 2017, leministre des investissements, Konimba Sidibé, ne cesse de lancer un appel pressant aux opérateurs économiques maliens. Au cours d’une conférence d’information à l’intention des opérateurs économiques, il a appelé tous les opérateurs économiques du Mali à s’inscrire avant la date afin d’éviter la bousculade à l’ouverture du forum. C’était le samedi 25 novembre 2017 dans la salle de conférences du Patronat.

Face aux opérateurs économiques et à leurs structures faitières, le ministre des investissements, Konimba Sidibé, a affirmé que ce forum est l’occasion pour eux de se faire des partenaires. Il s’agit d’un forum organisé pour les opérateurs et par les opérateurs pour redorer l’image du Mali, assurer les investisseurs sur la destination Mali et leurpermettre de discuter face à face avec leurs collègues venus d’ailleurs.

A en croire le ministre, la perspective d’une relance économique au Mali, l’un des défis majeurs, demeure la mobilisation des ressources nécessaires pour réaliser les investissements dans les secteurs prioritaires de développement et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations maliennes.

C’est dans cette optique, ajoute-t-il, que s’inscrit l’organisation par son département en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale et d’autres Partenaires Techniques et Financiers, du Forum sur l’investissement.« Ce Forum vise quatre objectifs fondamentaux :faire connaître les opportunités d’investissement et changer le narratif sur le Mali, faire connaître aux investisseurs potentiels que le climat des affaires au Mali est suffisamment attrayant et compétitif, développer entre opérateurs privés, des partenariats stratégiques dans les domaines prioritaires de développement de notre pays, partager les bonnes pratiques de promotion de l’investissement en vigueur dans les différents pays ».Il regroupera les représentants de gouvernements, les entreprises locales et étrangères, la diaspora malienne, les Partenaires Techniques et Financiers du Mali et d’autres institutions internationales, les medias nationaux et internationaux.

Pour sa réussite, un comité d’organisation regroupant les représentants de départements ministériels et des organisations professionnelles du secteur privé a été mis en place. Depuis plusieurs mois, les préparatifs ont commencé avec l’élaboration de documents de promotion sectorielle.

Dans les échanges, les opérateurs ont soulevé des préoccupations majeures dont la lourdeur administrative dans le processus de financement et de traitement des dossiers.

Le ministre Konimba les a rassurés que désormais, cela appartient au passé. Car, beaucoup a été fait dans ce sens pour faciliter les choses.

Parlant de l’inscription, il a indiqué que les opérateurs économiques peuvent s’inscrire en ligne et payer leurs frais sur le site Internet www.foruminvestmall.com.A défaut, des agences sont à leur disposition pour régler leur besoin d’inscription. Sur le site, il y a 200 projets inscrits que les opérateurs économiques peuvent consulter afin de se situer et saisir des opportunités.

Drissa Togola

