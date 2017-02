Welcome! Log into your account

Japan Motors Trading Company Ltd, spécialisé dans l’automobile, est un groupe actif depuis 1912 en Afrique de l’Ouest. Il apportera sûrement un plus au parc automobile de notre pays.

Hussein Noubani, représentant au Mali, a indiqué que la reprise du marché malien par Japan Motors, va permettre d’éviter de nombreuses tractations pour l’acquisition de nouveaux véhicules de la marque au vu de l’expertise acquise durant plus d’un siècle dans le domaine du transport et de l’automobile. Il a réaffirmé la disponibilité de son service à répondre à la demande de la clientèle.

Imad Antoine Ghorayeb, directeur général de la zone Afrique de l’Ouest, dira que son groupe s’installe au Mali pour satisfaire la demande de plus en plus croissante de la population de la marque Nissan. Et d’ajouter que le groupe Japan Motors se trouve déjà sur d’autres grands marchés en Afrique de l’Ouest comme le Sénégal et le Togo.

