Depuis sa nomination, le ministre Développement Industriel est engagé dans une série de visites de terrain pour encourager les acteurs de l’industrie. Il était l’hôte de la Société des brasseries du Mali (Bramali) le  mardi 27 juin 2017 pour féliciter et soutenir  sa certification FSSC 22000.Â

De la transition économique à l’industrialisation ou tout simplement l’industrialisation de l’économie malienne ! Tel est le défi que le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, veut relever afin d’accélérer la croissance économique du Mali et réduire de façon drastique le chômage et la pauvreté.

Une vision partagée le 28 juin 2017 avec les patrons de la Société des brasseries du Mali (Bramali) à l’occasion d’une visite e terrain. Créée en 1985 et inaugurée le 25 janvier 1986, la Société des brasseries du Mali (Bramali) est une  société anonyme spécialisée dans la production et la commercialisation sous licence des marques BGI (brasseries et glacières internationales) et d’autres  grandes sociétés reconnues à travers le monde.

Dans son effort permanent vers l’excellence, Bramali a été certifiée ISO 9001 en 2012. Ce certificat a été renouvelé en 2015. Le 1er juin 2017, elle a été certifiée FSSC 22000 qui est conforme au système qualité Coca-Cola basé sur les audits qualité, sécurité, environnement.

La certification ISO 9001 est une reconnaissance internationale du système de management de la qualité globalement axée sur une meilleure organisation au sein de l’entreprise afin de fournir des produits et services de qualité aux clients et assurer ainsi leur satisfaction.

Quant à  la certification FSSC 22000, c’est une reconnaissance internationale qui traduit la mise en place au sein d’une entreprise de l’ensemble des pratiques nécessaires à la préservation des produits fabriqués et vendus.

Les consommateurs ont ainsi la garantie que tout est mis en place pour s’assurer que lorsque les produits sont consommés conformément à l’usage prévu, ils ne causeront pas de dommage à leur santé. Ces certifications sont valables pour des cycles de trois ans avec des audits de suivi annuel. Ainsi,  Bramali devient la 2e entreprise certifiée FSSC 22000 au Mali.

Bramali produit annuellement 90 millions de litres de boissons dont 80 % gazeux. Plusieurs dizaines de milliers de points de vente sont recensés avec plus de 30 milliards de F CFA d’investissement sur les cinq dernières années. Bradibo, sa branche commerciale, a vu le jour en 1996 et est présente aujourd’hui dans toutes les régions du Mali.

Le directeur général Damien Baron dira que Bramali n’a cessé de croire à son développement malgré la zone de turbulence que le Mali traverse depuis quelques années. C’est pourquoi, la société a investi plus de 30 milliards de  F CFA depuis 2012. Chaque année, la société embauche des dizaines de nouveaux collaborateurs. Le premier responsable de l’unité industrielle a insisté sur la qualité, la sécurité et l’environnement. Une quête constante couronnée en 2012 par la certification ISO 9001.

“La qualité est pour nous  la pierre angulaire du développement pérenne de Bramali. Nous comptons sur le dynamisme légendaire du ministre du Développement industriel pour faire en sorte que les industries soient mieux protégées au cordon douanier,  que la fiscalité leur soit favorable, que l’électricité soit constante et moins chère, que la formation des jeunes soit adaptée à nos besoins”, a déclaré Damien Baron.

Le président de l’Organisation patronale des industriels du Mali (OPI), Cyril  Achcar, a assuré l’appui du syndicat aux industriels du Mali. Il s’est dit fier d’une telle démarche d’entreprise qui emploie et investie autant dans son épanouissement.

Le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, a mis l’accent sur la transition économique à l’industrialisation ou l’industrialisation de l’économie malienne. “Notre présence à Bramali à un sens. Et cela au-delà de la certification ISO FSSC 22000 qui nous rassure et permet de rassurer les consommateurs que ce que nous consommons est propre. Une propreté conforme aux normes internationalement exigées. En parlant du développement industriel, il faudrait qu’on parle de qualité et de normes. C’est en cela que nous pourrons être compétitifs”, a plaidé Mohamed Aly Ag Ibrahim.

Le ministre a signifié le soutien des plus hautes autorités du pays  à la Société des brasseries du Mali dans sa démarche  qui répond aux exigences nécessaires pour un développement industriel inclusif et réel. La rencontre a été  marquée par la visite des locaux de la société  Bramali.

Aïssata Saye

Â

La réponse à  la quête d’un diagnostic de qualité

Le jeudi 22 juin 2017, le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim était au laboratoire d’analyses biomédicales Proslabs Microbio Consulting à Daoudabougou, en Commune V. Une visite effectuée avec le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba Sow. Ce laboratoire a nécessité un investissement de plus d’un milliard de F CFA.

Créé en 2012, le laboratoire d’analyses biomédicales Proslabs Microbio Consulting est une initiative privée nationale. C’est un complexe ultramoderne doté d’équipements de pointe pour répondre au besoin d’un diagnostic de qualité au Mali. Il a également la capacité d’effectuer des recherches dans les zones minières et de vérifier la conformité des hydrocarbures.

Ce laboratoire est présentement confronté au manque de moyens financiers et à l’absence d’exonération lors de l’importation des équipements. Selon Mme Sana Tall, ingénieur en technologie alimentaire Proslabs Microbio Consulting est au service des consommateurs et lutte contre les mauvaises manipulations alimentaires qui existent sur le marché malien.

Après avoir visité  ce laboratoire ultramoderne les hôtes étaient impressionnés par la propreté et l’entretien aussi bien des salles d’analyses que les machines. Ils ont félicité et encouragé cette belle initiative en donnant l’assurance de travailler avec ce laboratoire d’analyses biomédicales dans le but de donner la santé aux populations. Chose qui passe nécessairement par une bonne nutrition.

“Nous sommes venus honorer un engagement de soutien à l’endroit de tous ceux qui participent au développement industriel à l’image de ce laboratoire. Quand on parle de laboratoire, c’est de l’industrie parce que cela fait partie de l’infrastructure de qualité”, a déclaré Mohamed Aly Ag Ibrahim.

Le ministre du Développement industriel a appelé tous les industriels à s’inscrire dans la démarche d’obtention de la référence ISO 17025 pour que leurs essais puissent avoir une valeur à l’international. “C’est indispensable pour la validité des résultats”, a-t-il assuré.

Le laboratoire Proslabs Microbio Consulting est certifié ISO 9001 version 2008 et son processus d’accréditation est en cours de réalisation.

Pour le ministre Ag Ibrahim, ce laboratoire, qui va bientôt s’installer dans la Zone industrielle de Dialakorobougou, participe de la réalisation d’une réelle plateforme industrielle créée pour donner une réponse à tous ceux qui peuvent contribuer au développement industriel.

A. S.