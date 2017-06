Situé à Daoudabougou en Commune V du District de Bamako et fruit d’initiative privée au plan national, le laboratoire d’Analyses Biomédicales « PROSLABS CONSULTING » a été créé en 2012. Sa réalisation a nécessité un investissement d’un milliard cinq millions (1 005 000 000) de francs CFA et a permis la création de 23 emplois. Construit en un bloc comprenant des bureaux et des salles d’analyse, PROSLABS est un laboratoire complexe ultra-moderne, doté d’équipements de pointe pour répondre au souci d’un diagnostic de qualité dans notre pays. Le laboratoire Proslabs Microbio Consulting est également capable d’effectuer des recherches dans les zones minières et de vérifier la conformité des hydrocarbures. Il est certifié ISO 9001 Version 2008.