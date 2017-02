Le ministre du développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim a présidé le samedi 4 février 2017, au siège du patronat malien (CNPM) la première édition de la journée de concertation avec les patrons des entreprises industrielles. C’était en présence du secrétaire général adjoint du CNPM, Mahamadou Haidara

– Maliweb.net –Convaincues de l’importance de la dimension économique et sociale de l’industrialisation, les autorités maliennes ont axé le développement du Mali sur le libéralisme économique, la promotion du secteur privé, l’émergence d’un tissu industriel viable et étoffé. C’est ainsi, à la faveur du remaniement ministériel intervenu en juillet 2016 qu’un ministère spécialement dédié à l’industrie a été créé pour cerner et répondre aux problématiques du secteur industriel de notre pays. C’est pour l’atteinte de ce objectif que le ministère du développement industriel organise une journée de concertation avec les acteurs du secteur pour donner le ton sur l’orientation à donner aux actions à mener en vue d’asseoir définitivement un secteur productif, créateur d’emplois et des richesses.

Pour arriver à cela, le secteur industriel malien doit surmonter plusieurs écueils que sont : l’insuffisance des infrastructures, le manque de main-d’œuvre, qualifiées, le déficit énergétique, le coût élevé des taxes, le taux de la TVA sur les produits fabriqués au Mali, la contrebande, la corruption de l’administration… Pour remédier à cela le patronat par la voix de son secrétaire général adjoint Mahamadou Haidara préconise plusieurs reformes pour stimuler les investissements notamment dans les secteurs énergétiques, dans l’agro-industrie et dans l’industrie manufacturière plus généralement. Cette démarche consistera également à construire les bases d’une gouvernance industrielle au Mali, à développer des infrastructures de base propice au développement économique du pays, à promouvoir les ressources humaines, à accroitre la valeur ajoutée de la production

Le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim se dit prêt à relever le défi de l’industrialisation par le biais d’une politique innovante « depuis notre prise de fonction, nous avons réalisé une série d’activités pour promouvoir le secteur afin de créer un environnement favorable à la promotion des industries. Cela consiste de suivre les unités industrielles et mettre en œuvre les actions les actions ou stratégies de renforcements de leur compétitivité. D’aménager des zones industrielles, de promouvoir et développer la propriété industrielle, d’élaborer et contrôler l’application des normes de qualité dans la fabrication des produits industriels » souligne le ministre Ag Ibrahim.

Cette journée a permis d’échanger sur des thèmes à savoir : « la vision du département pour la relance de notre industrialisation » « la politique du développement industriel et son plan d’action (DNS)» « le programme de restauration et la mise à niveau des entreprises industrielles(BRMN) « La politique de qualité(AMANORM)

Zé Coulibaly/Maliweb.net