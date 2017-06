Le ministre du développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim accompagné d’une forte délégation a visité, le mardi 20 juin 2017, sur la route de Sananakoroba, «Mbouna Industries », une unité industrielle qui produit de la farine de blé tendre. Cette usine qui a commencé il ya tout juste trois mois de cela s’est donnée comme ambitions de conquérir le marché malien de farine et de blé et de produire de la farine de blé de qualité à l’attente des boulangers maliens pour cette première année de production.

L’investissement qui a couté 9 milliards de FCFA, l’usine Moulin des Boulangers est construite sur une superficie de plus de deux hectares, ses installations sont de la dernière génération. Elle a une capacité de production de 200 tonnes de céréales soit de son et de la farine et environ 180 tonnes de farine par jour. Après avoir visité les installations de cette nouvelle unité industrielle, le ministre a exprimé les raisons de cette visite. Il dira que Mbouna Industries est une minoterie avec équipements flambant neuf de fabrication 2015, d’où l’intérêt de cette visite. Le ministre a souligné que cette unité industrielle avec un investissement de 9 milliards, a une capacité de 200 tonnes par jour et emploie plus de cent emplois direct et indirect.  Selon le ministre, c’est cela à quoi nous appelons les industriels au Mali. « Nous insistons pour dire que la transition économique vers l’industrie devient une réalité.Et donc, il était important de venir visiter cette industrie pour les encourager, les soutenir en ce qu’ils font de bon pour notre économie et en terme de création d’emplois », a-t-il précisé. Concernant l’apport de cette usine pour le peuple, le ministre du développement industriel a déclaré que cette usine participe à la satisfaction de besoin en farine pour les boulangeries qui sont aussi au nombre des unités industrielles.  Pour le Directeur Général, Mohamed Cissé, l’usine est destinée aux boulangeries, aux pâtisseries et aux ménages. En ce sens, il dira que leurs ambitions est de conquérir le marché malien de farine et de blé, mais aussi de produire de la farine de blé de qualité à l’attente des boulangers maliens pour cette première année de production.

Ousmane Baba Dramé