L’édition 2017 de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique est du 1 au 3 décembre 2017 au parc des expositions de Bamako. Placé sous le thème « L’écosystème de l’industrie », cette rencontre de haut niveau va être le cadre idéal pour promouvoir le « Made in Mali » .

En prélude à la célébration de la journée de l’industrialisation attendue du 1er au 3décembre prochain dans notre capitale, le ministre du développement industriel accompagné du président de l’OPI et celui de la commission d’organisation dudit évènement, ont animé une conférence de presse le jeudi 2novembre dans les locaux du ministère de développement en vue de revenir sur les enjeux de la rencontre.

La présentation de l’état de lieux de l’industrie malienne, l’enjeu d’une journée dédiée à l’industrie, la promotion du produit malien, la relance du secteur industriel entre autres étaient les points soulevés lors de cette rencontre. Instituée par les Nations Unies en 1989, la journée de l’Industrialisation permet de débattre du développement industriel durable aussi notre pays ne compte pas se dérober à cette tradition.

Et comme l’a souligné le président de la commission d’organisation, Boubacar Tandia, la journée va être un cadre de sensibilisation et de plaidoyer pour amener les grands industriels à accompagner l’industrialisation de l’Afrique.

Pour l’ édition 2017, il est prévu maintes activités qui probablement vont booster le secteur avec un accent mis sur le « Made in Mali », une vision qui s’inscrit dans la vision présidentielle selon Mohamed Aly Ag Ibrahim, ministre du développement industriel du Mali. Entre panel de haut niveau, exposition et vente de produits « made in Mali », les organisateurs espèrent attirer plus d’investisseurs pour développer le secteur.

Une industrialisation qui servira à combattre le chômage avec ses nombreuses créations d’emplois pour une réelle émergence de notre économie à en croire le président de l’OPI, Cyril Achkar. Qui a une nouvelle fois invité à promouvoir le « Made in Mali et à consommer malien ».

Khadydiatou SANOGO

