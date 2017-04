Le rapport d’activités de 2016 et le programme d’activités prévisionnel couvrant la période 2017 ont été examinés et validés

Le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, a présidé le mardi 18 avril 2017 dans la salle de conférence de son département l’ouverture des travaux de l’atelier de validation du programme d’activités 2017 dudit ministère. Il était entouré, à cette occasion, par l’ensemble des staffs de son cabinet, ainsi que les directeurs des services centraux et rattachés et les chefs de projets et programmes. Au cours de cet atelier, les participants ont examiné et validé le rapport d’activités de 2016 et le programme d’activités prévisionnel couvrant la période 2017 du ministère du Développement industriel.

Dans son mot de bienvenue, le ministre du Développement Industriel, a d’abord remercié ses collaborateurs pour leur disponibilité et leur engagement tout au long de l’année, et qui ont permis de mener efficacement les principales missions assignées au département du Développement industriel, et ce malgré les contraintes et les difficultés rencontrées pendant le parcours.

Le plan d’actions soumis a l’appréciation des participants, était inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de la vision du changement prônée par les nouvelles autorités en parfaite cohérence avec le document cadre stratégique pour la Relance économique et le développement durable (CREDD 2016- 2018) adopté en 2016 et qui constitue le principal cadre de référence au Mali, a rappelé le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim. L’objectif de l’atelier, a t-il précisé, est d’examiner et de valider le rapport d’activités 2016 et le programme d’activités prévisionnel couvrant la période 2017. Le plan d’action est décliné en lettres de mission qui seront adressées à l’ensembles des services relevant du département du Développement industriel dans les plus brefs délais, a-t-il déclaré. M. Mohamed Aly Ag Ibrahim a aussi rappelé que le programme d’activités proposé à la validation est constitué d’environ cinquante une activités (51), avec un taux global de réalisation de 71%.

Au cours de la période écoulée plusieurs chantiers ont vu le jour notamment dans le domaine de la promotion industrielle, de la normalisation, de la qualité, de l’agro-alimentaire et du suivi évaluation. Toutes ces actions convergent vers l’atteinte des objectifs de la Politique nationale de développement industriel adoptée en 2010 dont le plan d’actions a été relu et actualisé sur la période 2015-2017, a expliqué le ministre du Développement industriel.

On note, entre autres, la réalisation au titre de l’année 2016 de l’agrément de 41 produits industriels au schéma de libération des échanges (SLE) de la CEDEAO ; l’inauguration de l’unité de fabrication d’engrais organique (Eléphant Vert) à Ségou ; la réalisation de l’étude sur les filières pour appuyer la création des entreprises agroalimentaires dans les zones de compétence ; l’attribution de 181 certificats d’origine pour une valeur d’exportation totale de 59.312.777.225 FCFA ; la valorisation de trois (3) inventions sur l’innovation technologique. Dans le même volet, il est important de noter aussi que deux (2) entreprises sont certifiées conformes à l’ISO 9001 : 2008 dont Toguna Agro-Industries et Moulins Modernes du Mali (M3).

En 2016, il a été réalisé aussi la pose de la première pierre de l’Unité de chaux de la société carrière et chaux du Mali à Karanga (Bafoulabé) ; le lacement des travaux de réalisation du complexe industriel du groupe M3 à Ségou et la pose de la première pierre de l’extension du complexe agro-industriel des Moulins Modernes du Mali (M3) à Ségou.

A la différente des éditions précédentes, selon le ministre, son département a fortement impliqué les organisations faitières du secteur privé dans le processus de validation du programme d’activités pour une meilleure circulation de l’information et un meilleur rapprochement de l’administration aux usagers. Le ministre a par ailleurs, rappelé que les actions du présent programme d’activités sont conformes aux axes stratégiques de la politique de développement industriel et ceux du CREDD.

L’atelier a pris fin par la remise des lettres de missions aux structures du département du Développement industriel.

AMTouré et Aichatou Coulibaly, Stagiaire