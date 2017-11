Avant-Hier, mardi 31 octobre 2017, le ministre du développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim était face à la presse à son département pour parler de la vision présidentielle du développement industriel au Mali. C’était en présence des membres de son cabinet et des responsables des services rattachés à son département. Selon le ministre, l’industrialisation au Mali est une priorité du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. « Pour réussir notre développement économique, on est tenu de passer par la transformation de nos produits locaux puisque nous en avons assez », a souligné le ministre.

Dans son exposé liminaire, le ministre du développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim a fait savoir que l’industrialisation au Mali est une priorité du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Quelles sont les stratégies menées par le département pour la mise en œuvre de la vision présidentielle sur l’industrialisation? Qu’est-ce que le département est entrain de faire pour encourager les industriels à venir s’installer au Mali ? Quid de l’aspect sécuritaire et du coût d’électricité ? Ce sont là autant de questions que le ministre a eu à faire face. « Pour réussir notre développement économique, on est tenu de passer par la transformation de nos produits locaux puis que nous en avons assez…les visites de terrain que nous faisons ne sont pas du tourisme, c’est pour s’enquérir des difficultés auxquelles les unités industrielles sont confrontées », a déclaré le ministre Ag Ibrahim. Aux dires du ministre, le Mali est le premier producteur du cheptel dans l’espace Uemoa, mais il a déploré le fait que beaucoup de ces cheptels quittent le Mali. « Nous avons aujourd’hui, une industrie qui permet de les transformer », a-t-il dit. Un autre exemple pris par le ministre, c’est le coton. A ses dires, le Mali est le deuxième producteur du coton dans l’espace Uemoa mais ne transforme que 2% de sa production. Le Ministre reconnait que sans énergie, il n’y a pas d’industrie. Selon lui, l’Etat dépense plus de 27 milliards de FCFA pour que les industries puissent avoir de l’Energie. Par ailleurs, il dira que Invest in Mali est comme un salon qu’il va falloir en profiter. En outre, le ministre dira que le problème de l’Huicoma de Koulikoro est en étude. Idem pour les recommandations du livre Blanc de l’OPI (organisation patronale des industriels). Mohamed Aly Ag Ibrahim a indiqué que l’une de ses stratégies est de mettre en place une plateforme industrielle. Enfin, le ministre a souligné que la situation d’insécurité n’empêche aucun industriel de s’installer et de travailler au Mali.

Aguibou Sogodogo

