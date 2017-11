Dans le cadre des préparatifs du Salon International de l’Industrie du Mali que notre pays co-organisera avec la Turquie en Mars 2018, le ministre de l’industrie Mohamed Aly Ag Ibrahim, accompagné d’une forte délégation turque, a visité, le jeudi 9 novembre 2017, le parc des expositions de Bamako, le site devant abriter l’événement. Les deux pays comptent relever le défi de l’organisation d’où cette visite de terrain du ministre pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et de réparer les éventuels failles pouvant entraver le salon.

Selon le ministre, le Salon International de l’Industrie que notre pays abritera sera une aubaine pour les industriels maliens d’exposer leurs produits mais aussi d’apprendre beaucoup des pays qui prendront part au salon dans le but de faire du Mali un pays émergent et cette visite de terrain en compagnie de la délégation turque afin de leur montrer le site devant abriter le salon. De son avis, cette co-organisation permettra au Mali d’apprendre beaucoup de la Turquie qui est un pays chevronné en la matière. Mohamed Aly Ag Ibrahim a affirmé que les relations de coopérations entre le Mali et la Turquie ont connu un net regain de vitalité ces dernières années suite notamment à la visite du président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keita en Turquie du 02 au 05 Février 2015. « C’est au regard de la dynamique de coopération économique et industrielle instaurée entre la Turquie et le Mali que le choix du gouvernement a été porté sur elle comme pays à l’honneur dans le cadre de la tenue de la 1ère édition du Salon International de l’Industrie du Mali, prévu en Mars 2018 à Bamako. Le choix de la Turquie se justifie également par la réussite de son modèle d’industrialisation par lequel elle se positionne aujourd’hui comme une référence à travers le monde », ajoute-t-il. Hasan Servet Oktem, chargé d’affaire à l’ambassade de Turquie au Mali, a exprimé les préoccupations qui peuvent handicapées la bonne réussite du salon. Sidi Dagnoko de la commission d’organisation du salon a rassuré les Turques que les préoccupations ont été notées et que tout sera corrigées avant le jour-J.

Moussa Samba Diallo

