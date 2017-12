Aux fins de se doter d’un cadre approprié pour la coopération interinstitutionnelle, dans le respect de leurs procédures et règlements respectifs ainsi que des accords ou approbations nécessaires pour encadrer des activités spécifiques, le Gouvernement du Mali, le Conseil National du Patronat du Mali et le Confidustria Assafrica & Mediterraneo, signent un protocole d’accord, sous l’égide de la Banque mondiale. La cérémonie a lieu ce samedi 09 décembre, au siège du Patronat.

Le Gouvernement malien était représenté par Mohamed Ali Ag Ibrahim, ministre du Développement Industriel. Le président Mamadou Sinsy Coulibaly a représenté le Conseil National du Patronat (CNP) et la Confidustria & Mediterraneo était représentée par son PDG, Pier Luigi D’Agata. Quant à la Banque mondiale, elle était représentée par Alexandre Laune, spécialiste principale du secteur privé. L’objectif du Protocole est de formaliser l’intention des parties à renforcer le partenariat entre le Mali, les opérateurs économiques maliens et les investisseurs italiens. Cela, pour susciter la réalisation des projets industriels structurants. L’ensemble des parties s’est vivement réjouie de ce partenariat

Dans les modalités de collaboration, les parties échangeront en permanence des informations sur les opportunités d’investissements au Mali, une présentation du Mali, avec des projets d’investissements spécifiques, sera effectuée devant des investisseurs italiens dûment sélectionnés et prêts à investir des fonds propres, des relations bilatérales entre des entreprises maliennes et italiennes seront établies afin de co-formuler les besoins nécessaires à la réalisation des projets d’investissement, une délégation d’investisseurs italiens sera reçue au Mali pour une mission de terrain afin de visiter les projets proposés par les opérateurs économiques maliens dûment sélectionnés.

Les parties prenantes engageront un dialogue public-privé sur les besoins d’amélioration du cadre législatif et réglementaire de l’environnement des affaires (exemples : accords bilatéraux, protection des investisseurs, etc.). Les parties échangeront sur les opportunités des projets et programmes du Gouvernement et des Partenaires Techniques et financiers, contribuant à développer le secteur privé et financier au Mali, les parties s’engagent à privilégier une démarche permettant les transferts des compétences et des technologies afin de pleinement atteindre les potentialités industrielles maliennes au travers, notamment de la formation professionnelle, les parties prenantes associeront la diaspora malienne et la société civile lorsque cela s’avère souhaitable et pertinent.

Ce protocole d’accord entre en vigueur dès sa signature. Il a une durée d’une année et est renouvelable par tacite reconduction. Les parties se retrouveront périodiquement chaque année, à partir de la date d’effet du document, ou à la demande des parties, afin d’évaluer le présent protocole. Ce protocole d’accord sera régi et interprété selon les lois de la République du Mali.

Gaoussou Madani Traoré

