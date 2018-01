Initiée et mise en oeuvre par l’ancien PDG Arouna Modibo Touré, l’informatisation des données des courses du pari mutuel urbain du Mali donne ses fruits au grand jour. Désormais, plus de vol possible et les résultats des courses s’étalent limpides et payants pour les parieurs.

En témoignent les résultats de la course du jeudi dernier dont voici le rapport.

VOICI LES RAPPORTS DU QUARTÉ DE CE JEUDI 4 JANVIER 2018:

Arrivée 1-14-5-2 Non partant: 6

Ordre: 22.562.000F

Désordre : 1.126.000F

Couplé Gagnant : 372.500F

Placé A : 84.000F

Placé B : 58.500F

Non Partant: 563.000F

Si la course a généré de tels rapports, c’est parce qu’il n’y a plus de tickets manuscrits depuis le 31 décembre 2017》, précise une source introduite.

Selon la même source, les machines ont pris la relève.

À noter que ce système d’informatisation du PMU-Mali est une initiative de l’actuel ministre de la Communication et de l’Économie numérique alors PDG du PMU-Mali.

Après conception du projet, le PDG Touré l’a également conduit à bon port. Ce qui donna naissance au processus qui fait aujourd’hui le bonheur des millions de parieurs qui lui sont et resteront éternellement reconnaissants.

Abdoulaye Gassambara

