Ouverture ce matin du Forum « Invest in Mali » à Bamako. La rencontre internationale, présidée par le chef de l’État malien, enregistre plus de 500 participants dont des chefs d’entreprises et des investisseurs. L’objectif est de redorer l’image du pays dans le milieu des affaires, au plan international. Dans son discours d’ouverture, le président du Mali a encouragé les investisseurs à venir dans le pays.Ibrahim Boubacar Keïta pense que le Mali demeure l’une des zones les plus compétitives en Afrique de l’Ouest malgré le climat sécuritaire tendu.

Le président IBK :

Selon certains investisseurs étrangers, ce forum va non seulement permettre de connaître davantage les secteurs d’investissement du Mali mais aussi de nouer des partenariats avec les entreprisesprésentes à ce rendez-vous. Toutefois, ils estiment que le l’État malien doit se mobiliser davantage pour encourager les investisseurs.

Walid Loukil directeur général adjoint du Group Loukil entreprise tunisienne dans le domaine de la métallurgie :

