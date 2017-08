La Banque de développement du Mali (BDM SA) a procédé le lundi 7 août 2017 au lancement officiel son offre «BDM DIASPORA» destiné aux Maliens résidant à l’étranger. Ladite cérémonie était présidée par le ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Dr Abdramane Sylla, en présence du Président du conseil d’administration de la BDM SA, Hamed Mohamed Ag Hamani, du directeur général de la BDM SA, Bréhima Amadou Haïdara, et de nombreuses autres personnalités. L’objectif de cette cérémonie est de faire découvrir en détail cette nouvelle offre afin de la partager avec toute la communauté malienne de la diaspora. Au total, 10 produits sont inclus dans cette offre pour permettre aux maliens résidant à l’étranger (MRE) de faire leur opération financière en toute facilité. Parmi ces produits figure le crédit immobilier MRE.

Dans ses mots de bienvenue, le directeur général de la BDM SA, Bréhima Amadou Haïdara, a fait savoir que le groupe bancaire BDM-SA a toujours placé la diaspora malienne au cœur de ses priorités. «En effet en vue de faciliter les opérations bancaires du Malien résidant à l’étranger, la Banque met désormais à la disposition de celui-ci, une nouvelle gamme de produits et services permettant de couvrir l’ensemble de ses besoins à partir de son lieu de résidence et à des conditions très avantageuses», a-t-il dit. A l’en croire, l’offre «BDM DIASPORA» est complète et inclut des produits, à savoir : le crédit immobilier, les produits d’épargne et de placement, les transferts rapides d’argent, une assurance rapatriement, un service de banque en ligne, et toute une gamme de cartes bancaires. «La BDM SA n’a jamais cessé d’innover pour répondre aux attentes de sa clientèle au Mali et à l’étranger. L’offre «BDM Diaspora » en est la preuve», a conclu le DG de la BDM SA. Puis, il y a eu des témoignages et la présentation des produits inclus dans cette offre «BDM Diaspora». Quant au ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Dr Abdramane Sylla qui présidait la cérémonie de lancement, il a indiqué que l’offre «BDM DIASPORA» est une occasion saine de sécuriser l’apport considérable de la diaspora malienne au pays. Avant d’ajouter que cette offre s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion et d’inclusion financière du Groupe de la BDM-SA qui conforte ainsi sa place de choix en tout plaçant sa clientèle au cœur de ses priorités. A l’en croire, la diaspora malienne demeure un acteur majeur du développement du pays. A titre illustratif, dit-il, en 2016, la diaspora malienne a transféré 483,3 milliards de F Cfa soit 737 millions d’euros par les services financiers formels et il est prévu une projection de 497,7 milliards de F Cfa pour 2017 soit 759 millions d’euros.

Aguibou Sogodogo