Le ministre français des finances et des comptes publics, Michel Sapin a soutenu, jeudi à Abidjan, que la zone franc n’est pas celle de la France mais de l’Afrique, invitant les africains à faire des propositions sur l’avenir de cette zone, a constaté APA sur place dans la capital économique ivoirienne.

“La zone franc n’est pas la zone de la France, elle est la zone de l’Afrique (…) qui doit être une zone entre les mains des africains”, a indiqué le ministre français au terme d’une rencontre de travail avec le Président ivoirien, Alassane Ouattara.

Poursuivant, Michel Sapin a fait remarquer que “c’est aux africains de nous faire des propositions s’ils veulent”. Le ministre français a salué les performances de cette partie de l’Afrique qui est selon lui, une “zone de stabilité”.

Sur les relations entre son pays et la Côte d’Ivoire, M. Sapin a fait le constat qu’il s’agit d’une histoire ancienne. “C’est une histoire ancienne, forte .C’est une histoire qui aujourd’hui se construit compte tenu de la manière dont la Côte d’Ivoire a retrouvé la stabilité”, a-t-il conclu.

Le ministre français des finances et des comptes publics Michel Sapin va participer vendredi, à Abidjan à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ainsi que de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et des Comores.

Le franc CFA, la monnaie commune à plusieurs pays africains francophones sera au menu de cette rencontre.

Agence de Presse Africaine