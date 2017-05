Surpris par le bond spectaculaire fait par le Soudan, qui devient surtout le 3è producteur africain d’or en supplantant justement notre pays, le président de la Chambre des Mines du Mali, Abdoulaye Pona, a séjourné du 6 au 13 mai dernier dans le pays d’Omar El Béchir. L’objectif étant de s’enquérir de l’expérience soudanaise en matière de rentabilisation de la production artisanale, secteur mal organisé au Mali, qui contribue à plus de 80% de la production globale de métal jaune de ce géant d’Afrique. Le séjour d’Abdoulaye Pona servait aussi à établir un partenariat fécond entre les deux pays. M. Pona était accompagné de ses proches collaborateurs et d’opérateurs économiques.

En prélude de la visite du ministre des Mines du Mali, Pr Tiemoko Sangaré au Soudan et sur invitation du consul général du Mali au Soudan, Yaya Karambé, le président de la Chambre des Mines du Mali, Abdoulaye Pona s’est rendu à Khartoum en début du mois de mai. Cette visite avait pour but d’établir une réelle coopération entre le Mali et le Soudan dans le domaine minier.

Il a été question d’échange d’expériences entre les différents acteurs du monde économique et minier malien et soudanais. Le président Pona a notamment expliqué comment le Soudan, sorti de nulle part, a pu dépasser le Mali en termes de production d’or en quelques années. A l’en croire, le Soudan a produit en 2016 près de 100 tonnes d’or, provenant essentiellement de l’orpaillage artisanal, qui représente à lui seul plus de 80%. « Le Soudan a la capacité et les équipements nécessaires qui sont fabriqués au Soudan qui lui permettent d’augmenter sa production d’or. Ce qui manque au Mali est l’équipement technique qui nous permettra d’augmenter la production d’or. », regrette le conférencier.

Durant cette visite, la délégation de la Chambre des Mines du Mali a rencontré le directeur de l’institut de recherche géologique du ministère des Mines et la société soudanaise des ressources minérales pour parler de la possibilité de coopération dans le domaine de l’extraction minière.

Pona s’est aussi rendu Ă l’AutoritĂ© pour la recherche gĂ©ologique du Soudan (GRAS), organe concepteur de la politique minière du Soudan sous l’autoritĂ© du ministère des Ressources minĂ©rales.

Il a rencontrĂ© les responsables de la compagnie SAWA International FZC, DWC, impliquĂ©e dans la recherche et l’exploitation du pĂ©trole et la gestion de stations ainsi que la distribution des produits finis du pĂ©trole.

La dĂ©lĂ©gation malienne a visitĂ© aussi la compagnie minière ARIAB, une sociĂ©tĂ© appartenant Ă l’Etat du Soudan et chargĂ©e de la recherche et de l’exploitation des substances minĂ©rales dont l’or en particulier.

Elle s’est rendue Ă©galement Ă la Compagnie minière soudanaise (SOUDAMIN), une sociĂ©tĂ© d’Etat, chargĂ©e de l’organisation du secteur minier artisanal. Elle fait Ă©galement des prestations de services notamment la vente d’intrants chimiques aux compagnies minières, toutes catĂ©gories confondues.

A Khartoum, Abdoulaye Pona a eu des Ă©changes fructueux avec le personnel de la compagnie Alwagiha, qui dispose des stations et des dĂ©pĂ´ts d’essence et de gasoil et mĂŞme des citernes pour le transport et la distribution de produits finis du pĂ©trole.

Il s’est aussi rendu Ă la compagnie Nobles, Ă©voluant dans le domaine du BTP et chargĂ© de la construction des bâtiments, routes, chemins de fer, de l’amĂ©nagement agricole, etc. La dĂ©lĂ©gation malienne a aussi Ă©tĂ© Ă la Compagnie des ressources minĂ©rales qui s’occupe du contrĂ´le, de la gestion, et de la production d’or artisanale.

Le prĂ©sident de la Chambre des Mines et sa dĂ©lĂ©gation ont aussi rencontrĂ© le ministre du PĂ©trole et du Gaz, Dr Mohamed Zayed Awad et le patron de l’AutoritĂ© nationale des investissements, Osama Faisal El Sayed Ali et visitĂ© des stations et dĂ©pĂ´ts de Kremet Petrolium et Al Wagiha PĂ©trolium ainsi que le site d’exploitation artisanale mĂ©canisĂ©e d’or de Abu-Rugiah.

Cette visite de travail a été couronnée par de déjeuners et diners offerts par les autorités du Soudan. Pour terminer M. Pona a tenu à remercier son excellence Yaya Karambé, Consul du Mali au Soudan, pour son sens élevé du patriotisme.

