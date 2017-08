Le conflit qui oppose la société Randgold Ressources qui exploitent la mine de Morila dans la localité de Domba sous- préfecture de SanSo continue à faire des vagues. Selon un cadre de la société Hilar Diarra, pour l’exploitation de la mine de Morila, plus de 300 millions de fcfa ont été investis pour la protection de l’environnement et pour la réalisation d’infrastructures suite à un protocole d’accord. Le chef de village de Domba Kourounko Mariko dit ne pas se reconnaître dans le dit protocole.

 Retour sur les faits :

« Le lundi 05 juin 2017, Yacouba Mariko secrétaire administratif adjoint de Domba Yiriwaton est revenu de Bamako me soumettre le même document que je n’ai pas signé. Devant mon refus répété qui traduit la volonté exprimée des chefs de Famille , des femmes et des jeunes du village , le président de Domba Yiriwaton m’a contourné et fait signer le protocole par Monsieur le Ministre », a souligné le chef de village de Domba . Avant de poursuivre la mine serrée : « en dépit de tout cela, voila que ce jour 18juillet 2017 le Professeur Elimane Mariko, président de l’Association, toujours accompagné de Seydou et Yacouba Mariko vient de m’annoncer la signature d’un document dans lequel je ne me reconnais pas et que je ne saurais approuver », a fait savoir Kourounko Mariko. Et le chef de village de dire de vive voix : « je n’ai ni donné un avis favorable pour la signature du protocole, ni autorisé quelqu’un à signer à ma place.

A l’annonce de la nouvelle le Ministre des Mines Tiemoko Sangaré par la voix de son secrétaire général Lamine Alexis Dembelé  a dit avoir été surpris par cette information : «  le Ministre des mines dans sa mission de promotion du secteur minier du Mali a comme vision la défense de l’intérêt de l’Etat et des communautés et la garantie des investissements. C’est dans ce cadre que le département  des mines, comme vous le rappelez dans votre correspondance a, depuis 2015 privilégié la négociation directe entre la société Morila S .A et vous communautés de Domba sans aucune interférence de l’administration. Monsieur le chef de village quand j’apposais ma signature au bas du document, comme vous le dites de bonne foi, je n’ai jamais douté de la bonne foi des autres. C’est vous dire monsieur le chef de village que je suis étonné et surpris  en recevant votre courrier et vous invite à trouver la solution en votre sein ».

Cette déclaration contraste avec les informations fournies par Morila S.A qui stipulent qu’après un an de négociation suite à l’arrêt des travaux les contacts directs entre les deux parties , la raison et la sagesse ont fini par triompher grâce à la qualité des ressources humaines des deux côtés qui a été un facteur déterminant . Pour la société minière c’est cette confiance retrouvée qui va permettre d’aller au but recherché. Déjà il ya eu 500 pétitions venant des populations de DOMBA pour s’opposer  au projet de Morila S.A. Selon ce ressortissant de Domba plus question de laisser la société minière se comporter en sangsue sur le dos des villageois.

AÂ SUIVRE

Badou S. KobaÂ

