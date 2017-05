Après Kayes, le ministre des Mines, Pr Tiémoko Sangaré, était du 27 avril au 1er mai 2017, dans la région de Sikasso où il a rencontré les partenaires sociaux. Objectif : apporter le soutien du gouvernement aux sociétés minières et les encourager à persévérer dans leurs efforts en faveur du développement local dans les zones où elles sont implantées.

Pour sa tournée dans la région de Sikasso, le ministre des Mines était accompagné d’une importante délégation composée du chef de cabinet de son département, du directeur régional de la géologie et des mines de Sikasso et des autorités administratives et locales des cercles de Bougouni, Yanfolila, Morila, Nampala et Syama et Fourou.

Il s’agissait, pour le ministre, d’apporter le soutien du gouvernement aux sociétés minières et de les encourager à persévérer dans leurs efforts en faveur du développement local. La mission lui a permis de prendre langue avec les autorités des sociétés minières, notamment la Société des mines d’or de Komana, Kalana, Wassoul’Or, Morila, Nampala et la Société des mines d’or de Syama.

Avec la Société des mines d’or de Komana et Kalana (Somika) qui exploite la plus vieille mine industrielle de notre pays, le ministre a constaté que les activités sont bien avancées pour son inauguration prévue courant décembre.

Le ministre a profité de la rencontre avec les habitants de la localité pour les exhorter à la patience quant à leurs revendications. Selon lui, il faudra attendre la mise en service de la société pour bénéficier des dividendes de la production de l’or. Mais de rappeler la société minière à respecter le cahier de charges, surtout en matière d’investissement pour les infrastructures de développement comme les écoles, les centres de santé, les forages à eau…

L’exploitation de Kalana est souterraine et l’or est recouvré par la méthode gravimétrique. Aujourd’hui, Avnel Gold travaille à la modernisation des infrastructures, mais aussi à la mise en place d’un programme de transformation des ressources minières en réserves. L’entreprise poursuit également la recherche dans l’espoir de découvrir d’autres gisements dans la zone de son permis d’exploitation.

A la mine d’or de Morila, comme sur tous les autres sites visités, le ministre et sa délégation ont pu visiter l’usine, rencontrer les responsables et les communautés locales. La visite du ministre a pris fin à Syama. Mais bien avant cette étape, le Pr Tiémoko Sangaré avait visité la société minière de Nampala. Cette nouvelle société qui a fini de construire ses installations, attend des hautes autorités de notre pays le feu vert pour son inauguration. Et c’est fort de cette impatience que le premier responsable de la société, Augustin Rousselet, a appelé de tous ses vœux nos autorités surtout le chef de l’Etat ou le Premier ministre à sacrifier une partie de leur agenda pour l’inauguration de sa société. Les travaux sont terminés depuis un bon moment.

Le ministre Sangaré s’est dit satisfait de cette visite sur des sites miniers. Il a rappelé que le secteur minier constitue l’un des piliers de l’économie nationale. Partout où il s’est rendu, il a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir la diversification minière et de mettre l’accent sur le développement local.

Bréhima Sogoba

