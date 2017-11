Le ministre des Mines, le Pr. Tiémoko Sangaré, a annoncé hier l’inauguration de trois nouvelles mines d’or courant le premier trimestre 2018. C’était à l’ouverture des travaux des Journées minières et pétrolières du Mali (JMP).

La 7e édition des JMP a ouvert ses portes hier mardi 21 novembre à l’hôtel de l’Amitié. Placées sous le thème : l’exploitation des ressources minérales intégrées à l’économie comme un facteur de développement, les journées regroupent plus 400 participants venus un peu partout dans le monde. Durant trois jours, les décideurs miniers et pétroliers, les autorités gouvernementales, les investisseurs, les prestataires de service et sous-traitants discuteront de l’évolution récente et d’éventuelles possibilités d’investissements des secteurs minier et pétrolier du Mali.

Ces journées selon le ministre des Mines, Pr Tiémoko Sangaré, se tiennent dans un contexte de reprise timide pour le secteur des mines après la crise de 2012 et la chute du prix de l’or.

« Le secteur commence à respirer lentement. En dépit de la faiblesse des cours de l’or, son exploitation a continué à jouer les premiers rôles en terme de recette d’exportation de notre pays », a expliqué le ministre des Mines. « En 2016, l’exploitation aurifère a rapporté près de 280 milliards de FCFA au budget d’Etat. Elle a représenté 68% des recettes d’exploitations, 22% des recettes fiscales et procuré environ douze milles emplois directs et contribué à 6% au produit intérieur brute », a détaillé le Pr Tiémoko Sangaré. Pour confirmer la bonne santé du secteur minier malien malgré les contraintes, le chef du département des Mines a annoncé l’inauguration de trois nouvelles mines d’or courant premier trimestre 2018.

Malgré les exploits et les perspectifs encourageant, le développement du secteur minier du Mali est entravé par des difficultés généralement d’ordre politique.

Devant le Premier ministre, Pr Tiémoko Sangaré s’est indigné face au retard accusé dans la mise en œuvre de la Stratégie de diversification des substances minérales exploitées au Mali. Selon lui, cette stratégie élaborée et adoptée par son département vise à éviter les risques liés à la monoculture de l’or et fournir à notre économie l’opportunité de bénéficier de revenus supplémentaires provenant de l’exploitation des substances autres que l’or.

« Malheureusement, cette stratégie et différentes autres actions que nous avons élaborées, n’ont pratiquement pas connu un début de mise en œuvre à cause de l’absence de financement car, pendant le même temps, l’Etat est confronté à d’autres urgences qui demeurent prioritaires », a-t-il expliqué.

Au cours de la rencontre, le ministre des Mines affirmé au chef du gouvernement son initiative de d’organiser et d’encadrer l’artisanat minier. « Cela permettra d’exercer dans un cadre maitrisé, plus visible et avec des revenus profitables à l’Etat », a souligné le ministre Sangaré.

Présidant la cérémonie d’ouverture des JMP 2017, le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, a invité le ministre des Mines à mettre en place des mécanismes pour relancer et d’assurer la recherche du gaz et du pétrole et de rendre le secteur compétitif mais aussi performant. Il a instruit l’application diligente des recommandations qui sortiront de ces journées.

Maliki Diallo

