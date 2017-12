Ce serait un pléonasme de dire que le Mali occupe une place importante dans le classement des pays producteurs d’or (4ième en Afrique). Ce n’est donc pas pour rien que les investisseurs étrangers se bousculent dans notre pays pour investir dans le secteur des mines, l’or précisément.

Et cela parce que tout simplement le sous-sol malien est riche en or. Dieu sait qu’elles sont nombreuses les entreprises et autres sociétés minières à exploiter l’or au Mali. Exploitation qui se fait de façon diverses d’autant plus que certaines entreprises évoluent dans l’exploitation industrielle, d’autres dans le système de dragage, ou encore dans l’exploitation artisanale etc. Si certaines entreprises évoluent dans la transparence avec des permis d’exploitation en main dûment délivrés par le ministère des mines. D’autres, au contraire excellent bien dans le faux (elles sont les plus nombreuses d’ailleurs) .C’est-à-dire qu’elles exploitent tranquillement l’or sans pour autant disposer de permis d’exploitation. C’est le cas de la société FENG YI SARL (entreprise chinoise) qui, selon nos informations, exploite l’or par dragage depuis maintenant quelques temps dans la zone de Katibougou Est (cercle de Kati, région de Koulikoro) alors qu’elle ne dispose pas de permis d’exploitation. Une information que nous vérifiée sur le terrain au cours d’une enquête que nous avons menée sur le site d’exploitation à Katibougou. Sur place, nous avons trouvé des travailleurs en pleine activité veillant sur les dragueurs de mines installés sur l’eau pour extraire de l’or. ‘’Nous n’avons pas encore de permis d’exploitation. Mais, nous n’avons pas le choix, il faut que l’entreprise tourne car nous avons injecté plusieurs millions de francs CFA dans nos machines (dragueurs de mines) ’’, explique un travailleur qui est resté évasif lorsque nous l’avions interrogé sur la durée de leur présence sur le site à Katibougou. Mais selon plusieurs témoignages, cela fait environ deux ans que la société FENG YI SARL exploite l’or (par dragage) à Katibougou. Dieu sait combien de millions de francs CFA elle a pu amasser dans l’exploitation de l’or pendant ce temps-là. Et pour ne pas se faire des ennemis, elle a choisi de capter les esprits en œuvrant dans l’humanitaire à travers des donations et autres gestes de bienfaisance aux populations de la localité. Drôle quand même! Et comme si cela ne suffisait pas, elle a commandé, selon toujours nos sources, d’autres dragueurs de mines qui sont en cours de route et qui devront s’ajouter à ceux déjà existants. Cela pour être encore plus efficace dans le pillage de notre sous-sol, peut-on dire. Les faits sont là et se passent de commentaire. Non seulement elle exerce dans l’illégalité mais aussi elle enfreint à l’interdiction récemment décidée par l’Etat au sujet des nouvelles entreprises qui voudraient exercer dans le secteur de l’exploitation d’or par dragage. Cela pour réduire les effets de pollution d’eau occasionnée par le dragage. C’est dans ce contexte qu’il s’est engagé depuis un certain temps dans la canalisation des entreprises déjà existantes. Cela pour dire que la société FENG YI SARL est dans le faux à tout point de vue. On se demande d’ailleurs toujours comment des entreprises illégales arrivent-elles encore à exercer dans un pays dont l’économie repose substantiellement sur l’exploitation de l’or ? Cela prouve à suffisance que l’Etat ne contrôle rien dans le secteur. Et c’est extrêmement grave pour un pays qui veut bousculer la hiérarchie dans le classement des pays producteurs d’or en Afrique et dans le monde. Le ministre des mines est donc interpellé. Nous y reviendrons…

A.N’djim

