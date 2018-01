Engagé et dévoué, le président de la Chambre des mines est la voix des orpailleurs pour la promotion et la défense de leurs droits et pour une bonne organisation du secteur

Le président de la CMM, Abdoulaye Pona est déterminé à organiser le secteur des Mines. Il a réaffirmé cet engagement lors de la cinquième assemblée consulaire de la CMM, tenu le mercredi 20 décembre 2017.

A la dernière assemblée générale, il a martelé qu’il n’y aura aucun répit dans la détermination de la chambre des mines pour une mise en œuvre effective de la Feuille de route de l’institution, notamment dans les aspects relatifs à la création d’un plus grand nombre de couloirs d’orpaillage au Mali, la mise en place de comptoirs d’or auprès de chaque couloir et la promotion d’une production aurifère dans le respect des normes environnementales. L’occasion pour lui d’inviter les acteurs à se procurer la nouvelle carte de la CMM, afin de bénéficier de ses avantages.

Engagé et dévoué, il est la voix des orpailleurs pour la promotion et la défense de leurs droits et pour une bonne organisation du secteur. Son engagement se traduit, au quotidien, par des actions concrètes. Il est à l’initiative d’un ambitieux programme de formation à l’attention des orpailleurs maliens à des techniques modernes où traditionnelles d’exploitation artisanale à moindres risques pour l’homme et l’environnement.

Le 11 avril dernier, il a présidé avec le gouverneur de la région de Sikasso, une rencontre de haut niveau regroupant l’ensemble des chefs de services de la région opérant et toutes les sociétés minières dans la région. Au cours de cette réunion, il a été question de protection de l’environnement et la mutualisation des efforts en vue de minimiser les impacts de la pratique de l’orpaillage sur les écosystèmes et ce, conformément au contenu de la Feuille de route de la Chambre des Mines. Le même exercice sera étendu avec les autres régions, rassure le président de la Chambre des Mines.

L’organisation des “journées du Mali au Soudan » courant 2018 sur le thème « Mines, agriculture et culture : enjeux et perspectives de coopération entre le Mali et le Soudan » est à l’honneur du président Pona.

Daniel KOURIBA

Commentaires via Facebook :