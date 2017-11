Une guerre froide semble s’installer entre le ministère des mines, dirigé par le Pr Tiémoko Sangaré, et la Chambre des mines du Mali (CMM), pilotée par Abdoulaye Pona. Pour preuve, il y a moins de deux mois, le ministère des mines, pour des raisons sécuritaires, a invité les orpailleurs à prendre une carte d’accès aux sites d’orpaillage pour des raisons sécuritaires. Quelques jours après, la chambre des mines, à son tour, lança la campagne nationale de vente des Cartes de Membre de la Chambre des Mines du Mali. Cette Carte de Membre permet aux détenteurs d’être électeurs et éligibles à toutes les instances locales, régionales et nationales de la Chambre des Mines du Mali. Pourquoi ces deux cartes au même moment ? Y a-t-il une différence entre elles ? s’interrogent des observateurs. Cette rivalité naissante entre les deux services miniers trouverait son explication, en plus des querelles politiques, dans un financement en vue de plusieurs milliards de la Banque mondiale.

Leur rivalité a atteint son paroxysme lorsque le président de la chambre des mines, Abdoulaye Pona exprimait en début de semaine sa désapprobation face à une quelconque immixtion dans les affaires de la chambre des mines. « Est-il besoin de rappeler que, en créant la Chambre des Mines du Mali, le Législateur malien a ainsi reconnu le droit des professionnels des mines que nous sommes de nous organiser en toute liberté, sans entrave aucune et sans immixtion d’aucune toute sorte, en vue d’une part, de défendre nos intérêts communs et d’autre part, de contribuer de façon plus significative au développement de notre pays », a souligné le président Pona le 30 octobre dernier à Kangaba (Région de Koulikoro). Aux dires de Abdoulaye Pona, dans certains milieux de l’Etat, les Orpailleurs sont considérés comme des moins que rien, des hommes et des femmes juste bons à être embrigadés, manipulés et terrorisés sur leurs propres terres.

« Il m’est revenu en effet ces derniers temps que d’aucuns veulent délivrer aux orpailleurs du Mali des cartes d’accès aux sites d’orpaillage comme s’il existe dans notre pays, pour les commerçants des cartes d’accès aux marchés, pour les paysans des cartes d’accès aux champs ou encore pour les artisans des cartes d’accès aux ateliers. Légalistes nous sommes et légalistes nous resterons jusqu’au bout. C’est pourquoi nous sommes ici ce matin pour demander aux travailleurs de tous les métiers des mines, où qu’ils soient dans les trois régions minières, de rester unis et soudés derrière la LOI N° 04-006 du 14 Janvier 2004 portant création de la Chambre des Mines du Mali et son DECRET d’application N° 04 587 /P-RM DU 23 Décembre 2004 et derrière l’Arrêté n°2013-32651MM-SG du 06 Août 2013 instituant le Registre de la Chambre des Mines du Mali qui est l’unique structure habilitée à éditer des Cartes de membres au bénéfice de toutes les professions des mines au Mali », a-t-il martelé.

Pourquoi donc tenir ce genre de discours s’il n’y a pas anguille sous roche ? Et ce n’est pas tout. La politique aussi serait un point de divergence entre ces deux personnalités. Il est connu de tous que le ministre des mines, Pr Tiémoko Sangaré est le président de l’Adema PASJ. Or, selon les indiscrétions, l’élection de ce dernier à la tête de l’Adema PASJ au dernier congrès du parti n’a pas été du « gout » du président de la Chambre des Mines, Abdoulaye Pona qui soutenait, selon certaines sources, un autre candidat. Par ailleurs, l’élection du président de la chambre des mines est prévue pour bientôt. Assiste-ton déjà à des guerres de positionnement ? L’avenir nous édifiera encore d’avantage.

Ces bisbilles entre les responsables d’un secteur, qui contribue au développement économique du pays car pourvoyeur de beaucoup d’emploi, doivent cesser. Les acteurs en charge de ce secteur vital de l’économie doivent plutôt souffler dans la même trompète.

Aguibou Sogodogo

