Dans sa logique d’accompagnement de l’entreprenariat malien et de lutte contre le chômage endémique, Coris Bank International Mali et la société des mines de Komana ont signé une convention de financement d’un montant de 37 milliards de FCFA dédié à la construction d’un site minier. La Directrice générale de Coris Bank International Mali Mme Sidibé Aissata Koné et le Directeur général de la société des mines de Komana Saidou Ide ont apposé leur signature sur la convention le Lundi 10 Avril 2017 à l’hôtel Salam devant le Directeur général du groupe Coris Bank Nassa Idrissa et sous la houlette du secrétaire général du ministère des mines Lamine Alexis Dembélé.

Depuis son ouverture au Mali en Août 2014, Coris Bank International (CBI) s’est donnée pour mission d’appuyer l’entreprenariat national et d’être le partenaire privilégié de projets œuvrant pour le développement du Mali, a signalé la Directrice générale de Coris Bank International Mali Mme Sidibé Aissata Koné. Selon elle, c’est donc fidèle à son action que Coris Bank international se donne aujourd’hui la capacité de financer l’exploitation minière au Sud du Mali via cette signature de convention de financement avec la Société des Mines de Komana. Elle a fait savoir qu’avec la signature de cette convention, Coris Bank International entend apporter sa pierre au progrès du Mali et des Maliens tout en leur offrant des opportunités d’emplois. La Directrice générale de CBI Mali a rappelé certaines réalisations exécutées avec le concours du groupe Coris Bank International comme l’hôtel Sheraton de Bamako, un établissement hôtelier de 5 étoiles à hauteur d’un montant de 30 millions de Dollars US soit environ 15 milliards de FCFA via la holding internationale Coris et ses filiales du Mali, du Burkina et du Togo. Saidou Ide le Directeur général de la Société des mines de Komana a annoncé que la présente convention de financement de la construction de la mine de Komana dans le cercle de Yanfolila porte sur un montant de 37 milliards de FCFA soit environ 60 millions de Dollar US est un prêt remboursable sur 4 ans. Il a noté qu’avec cette signature, il n’est pas permis de douter que le secteur minier au Mali fait un solide pas de plus sur la voie d’un développement durable. Saidou Ide a rassuré que la construction du site est attribué à une société malienne de construction et que la majeure partie des travailleurs viendront de la zone où est située la mine et ses environs. A ses dires, c’est cinq gisements qui ont été découverts à Yanfolia qui sont : Komana Est, Komana Ouest, Kalaya Est, Gonka et Sanioumalé. Il a noté que sur ces différents sites, il a été estimé l’équivalent de 2 millions d’onces soit 60 tonnes d’or sur 25 kilomètres. Le secrétaire général du ministère des mines Lamine Alexis Dembélé s’est réjoui de la signature de cette convention qui pour lui contribuera à accroitre le capital aurifère malien tout en créant de l’emploi. Il a convié les autres banques à emboiter le pas à Coris Bank International Mali afin d’offrir plus d’opportunités d’emploi au Mali. Signalons que la mine de Komana produira ses premiers lingots d’or à partir de fin 2017.

Moussa Samba Diallo