Lors du Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2017, le ministre de l’Economie et des Finances Boubou Cissé a relevé plusieurs directeurs des finances et du matériel de leur fonction. S’il y a un département auquel ce mouvement risque de porter un coup dur, c’est bien évidemment le ministère de l’Artisanat et du tourisme qui en moins de 6 mois se retrouve avec trois DFM. Car il faut rappeler qu’aussitôt après la création de ce département, les affaires courantes de Trésorerie étaient gérées par un financier, quelques semaines plus tard, un nouveau DFM a été promu en conseil des ministres. Tenez vous bien, ce dernier n’a pas fait plus de 10 jours à ce poste. Aussitôt relevé, il fut remplacé par l’un de ces collègues qui à son tour n’a pas fait plus de cinq mois dans le même fauteuil. Relevé à son tour le 22 mars 2017, il a été remplacé par une dame. En tout cas, même si l’administration est une continuité, cette instabilité dans un poste stratégique comme la Direction des finances et du matériel, est de nature à jouer sur l’efficacité du service. Pour le moment, seul le ministre de L’Economie et des finances Boubou Cissé pourra répondre aux raisons de cette instabilité dans ledit département. Â

                                 Kassoum Thera