Les travaux de la 38ème session du Conseil d’administration de l’Office du Niger se sont tenus le 14 décembre 2016 à son siège à Ségou, sous la houlette de Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, Président directeur général de l’Office du Niger. Les états financiers font ressortir un total bilan de 108 milliards 619 millions 025.972 F CFA, au titre de l’exercice2015. L’office du Niger va connaître une production annuelle pour la campagne en cours de plus 940 000 tonnes toutes spéculations confondues.

Les administrateurs du géant agricole malien étaient en conclave dans la cité des balazans. Les objectifs de cette 38è session du Conseil d’Administration sont entre autres, l’examen du procès-verbal de la 37è session ordinaire du Conseil d’administration, le point sur l’état d’exécution des recommandations de la 37èsession, l’examen des états financiers de l’année 2015, examen du rapport de gestion 2015 et la présentation des rapports du Commissaire aux comptes.

Dans son adresse aux mandataires, le PDG M’Baré rappelera que l’année 2015 coïncide avec la 2ème année du contrat-plan 2014-2018 entre l’Etat, l’Office du Niger et les exploitants agricoles dont l’exécution va permettre de renforcer la place de l’Office du Niger dans l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans la création de richesses et de l’emploi en milieu rural et urbain.

Selon M. Coulibaly, ce renforcement du rôle de l’Office du Niger dans l’émergence du Mali comme puissance agricole dans notre sous-région doit se traduire par un accroissement du rythme des aménagements, l’intensification et la diversification des productions agricoles, une meilleure intégration des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, un renforcement des capacités des organisations paysannes et des agents de l’Office du Niger.

La campagne agricole 2016-2017 en zone Office du Niger a démarré dans les meilleures conditions avec une prévision de 131 700 hectares aménagés pour une production attendue de 834872 tonnes de riz paddy. Cependant, dans son discours, M. Coulibaly a fait savoir aux participants que l’exercice 2015 a été marqué par plusieurs activités à savoir : l’aménagement de 14 824 ha ; pour la campagne agricole 2015-2016, en riziculture 118 149 ha ont été exploités pour une production de 708 421 tonnes de riz paddy. Une production nettement supérieure à celle de la campagne précédente estimée à 690132 tonnes de riz paddy, soit un rendement moyen de 6 tonnes par hectare.

En maraichage, la superficie totale réalisée pour les principales cultures comme la tomate, le piment, l’échalote, le gombo et la patate douce a été de 9 740 pour une production de 229 891 tonnes. Le tout pour une production globale de plus de 940 000 tonnes.

Dans le cadre de la diversification des cultures, les réalisations ont porté sur la pomme de terre avec 1 112 hectares, le manioc 119 ha, le maïs 1 608 ha, le mil 688 ha, le Sorgho 382 ha, le niébé 549 ha, l’arachide 554 ha et le blé 110 ha. « Quant à la pisciculture, 23 cages flottantes ont été empoissonnées pour une de 80 tonnes.» a-t-il ajouté le PDG de l’Office du Niger.

S’agissant des états financiers, au 31 décembre 2015, un chiffre d’affaires de 6.161.550.429 F CFA a été réalisé avec un résultat net de 63.545.999 F CFA pour un total bilan de 108.619.025.972 F CFA grâce surtout aux 612 travailleurs permanents.

A l’issue des travaux, le Conseil d’administration a présenté le point d’exécution des recommandations issues de la 37ème session. Ces recommandations concernent deux points principaux à savoir : l’établissement des contrats entre l’office du Niger et les exploitants agricoles en hors casiers et la finalisation de la relecture du manuel de procédures.

Si pour la première recommandation les enregistrements des paysans sont en cours par les différents directeurs de zone en vue de faciliter l’établissement des contrats annuels, le manuel de procédures est fin prêt et n’attend que la validation de la directrice générale du contrôle des services publics et non moins présidente de la Commission nationale de validation des manuels, pour produire la version définitive. Il a, enfin, approuvé le procès-verbal de la 37èsession, les états financiers 2015, le rapport de gestion 2015 et les rapports du Commissaire aux comptes.

Aliou Badara Diarra