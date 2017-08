Membre du parti présidentiel- le RPM-, Tidiane Traoré est un homme qui n’a pas une bonne réputation. Depuis sa nomination comme directeur général adjoint de l’Office du Niger, cette entreprise, fierté du monde rural, connait des problèmes liés à la gestion et ces faits malheureux menacent aujourd’hui la campagne agricole dans la plupart des zones agricoles de ladite entreprise.

Ingénieur de son état, Tidiane Traoré était le patron du domaine de l’aménagement à l’office, avant d’être nommé à la place de Boubacar Sow, comme directeur général adjoint. Sa nomination avait suscité de véritables débats au sein de l’entreprise office du Niger. Voilà qu’à travers sa gestion calamiteuse et népotiste, Tidiane Traoré donne raison à ceux qui doutaient de son management à pouvoir gérer l’Office. Du coup, la nouvelle campagne est fortement menacée.

Parmi les actes néfastes causés par le DGA de l’office, il faut noter des nominations népotistes, des mutations arbitraires, le démarrage tardif des entretiens des canaux, le recrutement népotiste de ses proches dans les fonctions de l’office du Niger, la magouille orchestrée autour de certaines parcelles dans les zones de N’débougou….. Conséquences, l’office du Niger est plus que jamais menacé aujourd’hui. La campagne agricole est elle aussi dans le doute. Pire, les parcelles des zones de Kolongo, Molodo et une partie de la zone de Macina souffrent d’un manque cruel d’eau.

Certains peuvent se demander le fait que tous ces maux soient attribués à un Adjoint. Pour le cas de l’office du Niger, cela n’est pas surprenant, car le PDG lui-même, en la personne de Mamadou M’baré Coulibaly est un néophyte de l’office du Niger. Profitant de cette situation, le DGA pendant tout ce temps ne fait qu’amener l’office du Niger à l’abattoir.

Néanmoins, il est temps que les décideurs à un niveau plus haut comprennent la gravité de la situation et agissent vite pour que la nouvelle campagne agricole ne soit pas affectée par les conséquences néfastes de la mauvaise gestion de Tidiane Traoré. Cependant, sieur Traoré doit savoir que l’Office du Niger n’est la propriété de personne. Aussi, ce n’est pas parce qu’il a été choisi par le parti au pouvoir, le RPM, qu’il doit se permettre tout. Lorsqu’on a le pouvoir, on doit avoir le sens de la bonne gestion associée à l’amour de son métier. D’ailleurs, il n’a jamais été dit de ne pas choisir ses proches à des postes de responsabilité mais cela doit se faire dans le respect des textes et compte tenu de la compétence des uns et des autres.

Dans les prochaines publications, nous vous développerons chacun des faits énumérés plus haut. Par ailleurs, une affaire de détournement de fonds de plus de 50 millions circule dans les couloirs de l’office du Niger et le nom du DGA serait cité. Par contre ne soyez pas surpris de voir un bouleversement de situation dans la direction générale de l’office dans les prochains jours. La goutte d’eau semble déborder le vase.

Guedjouma