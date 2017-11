Avec ses 59 ans bien sonnés, Djédié Fofana est décrit par ses collègues comme un homme travailleur et rigoureux. Il a vu le jour à Kankoga dans le cercle de Bafoulabé où il entame ses études primaires avant d’obtenir son DEF en 1975 au second cycle de Kita. Sérieux et courageux, Djédié Fofana a été récompensé par le baccalauréat en série sciences biologiques au Lycée Dougoukolo Konaré de Kayes en 1978. C’est ce diplôme qui lui a ouvert les portes de l’Ecole des Hautes Etudes Pratiques (EHP) entre 1979 et 1982. Il termine l’EHP en 1982 avec un DUTS en poche. Ce parcours universitaire est entrecoupé de stages puis des piges. Ainsi, celui qui est à la tête de la zone de production de Kourimari a fait son entrée au sein de cette entreprise le 8 novembre 1983 en tant que stagiaire à la direction administrative et financière.

Détecté par ses chefs pour son amour de travail, Djédié Fofana a été recruté et nommé chef section financement à long, moyen, court terme et subvention à la division trésorerie et Opérations financière. Il restera à ce poste jusqu’à juin 1985.

De cette date à 1990, il est nommé chef de la Division Relations Extérieures du Service Financier de l’Office du Niger à Ségou. Son désir d’approfondir sa connaissance l’amena à s’envoler pour Paris où il fréquenta l’Ecole Supérieure des Approvisionnements de Paris entre 1990 à 1991. Après avoir suivi cette formation avec succès, M. Fofana est nommé à son retour en août 1991 comme chef du Magasin de transit de l’Office du Niger à Markala, chef de l’unité d’achat de l’Office du Niger en janvier 1992 et mars 1994, chef de Division Comptabilité Analytique à la Direction Administrative et Financière de Mars 1994 à Novembre 2006. De cette date à nos jours, Djédié Fofana devient successivement chef du Service Administratif et Financier de la Zone de NDébougou, Chef de la Division Administrative et Financière de la zone de Molodo, Directeur de la Zone de Niono de 2014 à 2016 puis Directeur de zone Kouroumari (Diabaly) depuis 2016.

Djédié Fofana a été candidat au poste du Président Directeur Général de l’Office du Niger en 2016 avec un objectif général d’apporter une touche au système managérial de l’entreprise. Soucieux de bien être des travailleurs et les producteurs de l’Office du Niger, M Fofana a milité au sein du syndicat des travailleurs pour éviter au géant agricole un syndicalisme destructeur et égoïste. Décrit comme homme intègre et amoureux du savoir, ce grand manageur a laissé aussi sa marque lors de son passage au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des cadres d’Abidjan (R C I) où il devient le major de sa promotion. Toute chose qui lui a valu de parachever sa connaissance en postulant pour le diplôme Supérieur de Perfectionnement en Management des Organisations (DSPM) et du diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées du Centre Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur en Management des Organisations (DESS-CAMES). C’est donc un fin manageur qui est à la tête de la zone de Kouroumari pour contribuer à l’atteinte d’un vœu longtemps nourrit par les fondateurs de l’Office du Niger. « Celui de faire de l’Office du Niger le grenier de l’Afrique de l’Ouest ».

F.K

