Le gouvernement du Mali à travers le ministère de la promotion de la Femme de L’Enfant et de la famille et ses Partenaires, a célébré cette année la journée Internationale de la Femme Rurale et celle de l’alimentation à Kayes le 16 octobre dernier. C’était sous les Thèmes : « Renforcer l’autonomisation économique des Femmes Rurales par l’Introduction des nouvelles techniques et Technologies de production », « S’engageons l’avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural ».

L’Objectif de cette journée vise à sensibiliser le gouvernement et ses partenaires Techniques et financiers en vue de renforcer l’investissement dans la sécurité alimentaire, nutritionnelle et développement rural durable.

L’Office du Niger a participé à cette journée avec éclat en exposant son potentiel agricole. La délégation dirigée par le Directeur de la Direction de la planification statistique Mr Bamoye Keita comprenait Mme Sidibé Ada Diallo de la division filière agricole de la Direction appui au monde rural et notre chef service de la

Communication, Alassane Diarra.A ceux-ci s’ajoute une brave paysanne de M’Bewani, Mme Koura Tangara a eu l’honneur et le privilège d’être décorée « Etoile d’argent du mérite National avec effigie d’abeille » par le Président de la République El Hadji Ibrahim Boubacar Kéïta qui présidait la cérémonie.

Pour rappel, il faut noter que la célébration de la Journée Internationale de la femme rurale remonte à septembre 1995, suite aux recommandations faites par le comité des Femmes de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA) lors de la Conférence Mondiale sur les femmes tenue Beijing en guise de reconnaissance aux efforts déployés par les femmes rurales et pour leur permettre de s’exprimer.

Concernant la journée Mondiale de l’Alimentation, elle est créée en novembre 1979 lors de la 20ème conférence générale de la FAO et vise à sensibiliser le public et le gouvernement autour des problématiques de la faim et de la pauvreté rurale.

Source : SCOM/ON