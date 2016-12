La Direction générale de l’Office du Niger a tenu la 38ème session ordinaire de son conseil d’administration, le mercredi 14 décembre 2016. La bonne nouvelle, c’est que les états financiers soumis à l’appréciation des administrateurs reflètent bien les activités menées par l’Office du Niger durant ces douze derniers mois.

Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné le procès verbal de la 37è session, le point d’exécution des recommandations, les états financiers, le rapport de gestion 2015 et celui ayant trait aux comptes du commissaire. La gaieté se lisait sur les visages pour la simple raison que les états financiers soumis à l’appréciation des administrateurs, selon le Président directeur général, donnent une image fidèle des activités menées par l’Office du Niger.

Au 31 décembre 2015, l’exercice clos se caractérise par un chiffre d’affaires de plus de 6,1 milliards FCFA soit un résultat net de plus de 63 millions et un total bilan de plus de 108 milliards de nos francs.

poursuivant son intervention, le PDG Mamadou M’Baré Coulibaly a déclaré que l’exécution du contrat-plan 2014-2018 entre l’Etat, l’Office du Niger et les exploitants agricoles va permettre de renforcer la place de sa structure pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la création de richesses et d’emplois en milieu rural et urbain. Ce renforcement du rôle de l’Office dans le sens de l’émergence du Mali comme puissance agricole dans la sous région doit se traduire, selon le PDG, par un accroissement du rythme des aménagements, l’intensification et la diversification des productions agricoles et une meilleure intégration des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques ainsi que le renforcement des capacités des organisations paysannes et des agents de l’ON.

L’exercice 2015 est principalement marqué par les aménagements, la riziculture, le maraichage et les cultures de diversification. Ainsi, au titre de la première activité, 14 824 ha aménagés, 118 149 ha réalisés avec une production de 708 421 tonnes de paddy contre 690 132 tonnes lors de la campagne précédente. Les aménagements ont aussi porté sur l’extension du casier de Ké-Macina sur 390 ha, Molodo sur 2 500 ha et celui de Touraba sur 413 ha.

En maraichage, l’échalote, la tomate, l’ail, le piment, le gombo et la patate douce ont été produits sur une superficie de 9 740 ha pour une production globale de 229 891 tonnes. S’agissant des cultures de diversification, les réalisations ont axé sur la pomme de terre, le manioc, le maïs, le mil, le sorgho et le blé entre autres soit au total 5 112 ha. Durant la campagne 2015-2016, les activités de l’Office du Niger ont également concerné les travaux d’entretien du réseau.

À la date du 31 octobre 2016, sur une prévision de 4 895 622 780 FCFA, les réalisations ont été évaluées à 3 808 263 706 F soit un taux de réalisation de 78% et pour un résultat net de plus de 63 millions de nos francs. au 31 décembre 2015, la structure que dirige le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly a réalisé un chiffre d’affaires de 6 164 550 429 F assorti d’un total bilan de 108 619 025 972 F. enfin, à noter que l’Office du Niger a tenu sa 38ème session ordinaire dans sa salle de conférence sise au quartier administratif de Ségou, son siège social, en présence de l’ensemble des administrateurs.

AM Touré