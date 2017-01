Welcome! Log into your account

Il devra permettre à la structure d’accroître le rythme des aménagements, d’intensifier et de diversifier les productions agricoles, de renforcer les capacités des organisations paysannes et des agents de l’Office du Niger, etc. Cette augmentation permettra à l’Office du Niger de renforcer ses acquis et de faire du Mali une puissance agricole dans la sous-région. Le PDG de l’Office du Niger a assuré de tout mettre en œuvre pour relever ce défi.

Il s’agira d’accroître le rythme des aménagements, d’intensifier et de diversifier les productions agricoles, de renforcer les capacités des organisations paysannes et des agents de l’Office du Niger…

You are going to send email to