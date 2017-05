Lors de la 13ème édition de la journée du paysan, tenue le jeudi 25 mai 2017, à Ségou, l’Office du Niger a été représenté par un stand équipé des différentes variétés de riz qu’il produit. Des hommes et femmes, sous la houlette de son Président Directeur Général, Dr. Mamadou M’Baré Coulibaly, ont bénéficié de la présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keita qui a visité les stands.

Cet office qui fait aujourd’hui sans doute la fierté des maliens, a donné ainsi un résultat satisfaisant des productions lors de la campagne agricole achevée. Et cela, malgré des attaques des bandits armées qui persistent dans certaines de ses zones. Pour preuve, l’office du Niger, lors de la campagne d’hivernage 2016-2017, a eu une production de 671 657 tonnes de riz paddy. La bonne volonté de l’Etat d’accompagner la politique de cette structure ne devrait pas faire défaut parce que le rôle qu’il joue dans la lutte contre la famine dans notre pays n’a pas besoin d’être démontré. C’est pour cette raison que l’Etat s’est engagé à la mise en œuvre du Contrat Plan 2014-2018 qui a pour objectif de faire de l’agriculture le vivier du développement du Mali. Cette volonté du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, se traduit aujourd’hui par l’allocation au monde rural de 15% du budget national, mais aussi la réduction du prix du sac de 50 kg d’engrais de 12.500 de F CFA à 11.000 F CFA et la subvention du matériel agricole à travers la mise en œuvre d’un vaste programme gouvernemental de 1000 tracteurs.

Par ailleurs, concernant la campagne agricole écoulée, l’objectif de production était de 914 979 tonnes de riz paddy par la mise en valeur de plus de 150 000 hectares soit 131 700 ha en saison et 14 413 ha en contre saison. En mars 2017, la superficie totale mise en culture en saison d’hivernage était de 109.784 hectares sur une prévision totale de 131 700 hectares, soit un taux de réalisation de 83,36%. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en contre-saison, où la campagne est en cours, la mise en valeur est de 8 314 hectares sur une prévision de 14 413 hectares soit un taux de réalisation de 57,69%. Pour les cultures de diversification, une superficie de 10 048 hectares a été réalisée sur une prévision de 11 298 hectares soit un taux de réalisation de 88,94%, toutes spéculations confondues. Pour la campagne hivernale (saison), la moisson a été de 671 657 tonnes avec un rendement de plus de 6 tonnes à l’hectare.

Force est de reconnaitre le leadership du PDG Dr Mamadou M’Baré Coulibaly car au cours de cette réunion, les acteurs ont pu analyser et féliciter les réalisations faites durant le second semestre de l’année 2016 qui est marqué par la mobilisation de 3 milliards 900 millions de F CFA du compte de l’Etat sur une prévision de 6 milliards 931 millions de F CFA. A cela s’ajoute le recouvrement de la redevance eau estimée à 5 milliards 997 millions de F CFA sur un montant total facturé de 6 milliards 339 millions de F CFA. Ce second semestre de l’année 2016 a été également marqué par la réception de 2945 hectares nouveaux casiers rizicoles et l’aménagement de 55 hectares par des investisseurs privés extérieurs et la signature de deux conventions pour l’aménagement et l’exploitation de 60 000 hectares par des investisseurs privés extérieurs. La réalisation de l’entretien du réseau hydraulique a été effectuée à hauteur de souhait soit plus de 100%. D’où la satisfaction des acteurs-clés du comité pour le travail d’Hercule abattu par le nouveau PDG et son équipe. Signalons que les engagements pris par l’Etat dans le contrat-plan 2014-2018 traduisent sa ferme volonté de faire de la zone Office du Niger un instrument au service de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté.

S.K. KONE