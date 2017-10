L’Office Riz de Ségou, ce sont ses quatre zones de production : Dioro, Tamani, Markala et l’inter-fleuve.Faire en sorte que cette zone soit à l’avant-garde de la production céréalière au Mali, telle est la préoccupation majeure du Directeur général le docteur Salif Sangaré. Quoi de mieux et de sublime que tout cela soit orienté vers la satisfaction d’un des objectifs premiers de nos plus hautes autorités dont en tête le Président de la République son excellence Ibrahim Boubacar Keita : l’auto suffisance alimentaire, que chaque malien mange à sa faim. La zone de Dioro reste l’une des places fortes, un espoir premier et primordial. Ainsi donc, après avoir reconverti le casier de tien-konou, il fallait vite repartir pour le casier de sokè. Cela sera donc effectif le vendredi 04 Août 2017 Où il sera procedé au lancement du projet d’appui au développement rural du sokè1, PADER- S1.Tout cela vise la maitrise de l’eau condition sine qua non d’une production à souhait. Pour cela, il faut vite renoncer au système d’irrigation adoptée qui est la submersion contrôlée pour opter plutôt pour le système d’irrigation avec maitrise totale de l’eau. Puisque le jeu en vaut la chandelle, la forte délégation nationale présente à Dioro était bien significative. Ils étaient là Monsieur Nango Dembélé Ministre de l’Agriculture, Monsieur Boubou Cissé Ministre des Finances, le Gouverneur de la Région de Ségou Monsieur Georges Togo, le directeur général de l’Office Riz Ségou le docteur Salif Sangaré, le Président Directeur Général l’office du Niger Monsieur Mamadou M’Baré Coulibaly, des Directeurs régionaux et nationaux et d’autres personnalités de marque. Nos deux ministres côte à côte pouvaient bien prouver que l’agriculture et l’argent font bon ménage. Tout a été expliqué à la population pour que chacun s’implique à la hauteur de l’implication de nos plus hautes autorités afin que la sécurité alimentaire soit traduite dans la réalité de Kayes jusqu’à Ménaka ou Kidal. Sokè1, c’est à 10 kilomètres de Dioro. Il faut y améliorer le système hydraulique par sa reconversion, il faut aller vers une production de 6 tonnes à l’hectare. Pour que les populations puissent se prendre en charge, il leur faut des infrastructures socio- économiques de 4 ordres : la conversion de 1125ha en maitrise totale de l’eau, l’actualisation des études avec l’appui de l’AGETIER, 15 milliards sur financement national avec l’aide des PTF. Le ministre de l’agriculture s’est montré très confiant dans l’atteinte de tous les objectifs grâce à la conjugaison des efforts de tous pour surmonter tous les défis. La mobilisation de tous doit-être sans relâche pour répondre au vœu pieux du Président de la République pour lequel une agriculture bien soutenue et productive doit drainer tous les autres secteurs de l’économie. Bon vent au secteur de Dioro surtout au casier de Sokè1 qui doit désormais être à la hauteur du grand espoir placé en lui à travers cet investissement voulu par nos autorités.

A Yérélé