Dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’énergie et à l’eau potable, le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alfousseni était, le Samedi dernier, à Markala, Dougabougou et Siribala. Des localités situées au cœur de l’Office du Niger, notre outil privilégié de la souveraineté alimentaire. D’où la présence de son Président Directeur Général Dr Mamadou M’Baré Coulibaly. Au cours de ce périple, le Ministre de l’Energie et de l’Eau a mis un accent particulier sur la volonté politique affichée du Président de République Ibrahim Boubacar Keita de faire du développement local une priorité parmi les priorités. Ce qui explique l’octroi de 15% du budget national à l’agriculture. Ainsi, fort de son engagement à développer davantage l’Office du Niger, le Ministre l’Energie et de l’Eau, Malick Alfousseni, en citant le Président de la République, a déclaré que : « toutes les localités de la zone Office du Niger seront électrifiées et dotées de systèmes modernes d’adduction d’eau d’ici l’horizon 2020 ».

