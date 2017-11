«Le défi d’une agriculture durable face aux changements climatiques » : Tel est le thème principal du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA 2017) qui a débuté le vendredi 17 novembre à Abidjan. Ce salon est un grand rendez-vous de l’économie agricole en Afrique de l’Ouest, une véritable plate-forme d’opportunités d’investissements directs dans le secteur agricole, des ressources animales, halieutiques et forestières où il est question de débattre de la problématique de la transformation structurelle de l’économie agricole face aux changements climatiques. Notre pays, le Mali participe à ce rendez-vous des agriculteurs et des éleveurs de l’Afrique et d’Europe avec une forte délégation conduite par le Ministre de l’Agriculture Dr Nango Dembélé. Parmi les exposants figure le géant de la riziculture du Mali : Office du Niger. Il est représenté par son Directeur Général adjoint, Djimé Sidibé accompagné de la Directrice de zone de Niono, Mme Kouriba Djénéba Diarra, de notre chef service communication, Alassane Diarra et d’un représentant de la chambre régionale d’agriculture de Ségou, El Hadji Kola Diallo.

Périmètre de culture irriguée aménagé, crée le 5 janvier 1932, sur le delta intérieur du Niger au Mali, à environ 250 km en aval de la capitale Bamako, l’Office du Niger compte aujourd’hui parmi les plus grands aménagements hydro-agricoles du continent africain et contribue fortement à la sécurité alimentaire du Mali avec une production annuelle d’environ 800 000 tonnes de riz.

L’Office du Niger dispose d’un potentiel en eau d’irrigation et en foncier qui peut se résumer ainsi :

Disponibilité de l’eau d’irrigation

En ce qui concerne, la disponibilité de l’eau d’irrigation, il faut retenir qu’en période d’hivernage (juin à novembre) la quantité d’eau dérivée pour l’irrigation dans la zone de l’Office du Niger est d’environ 6% du débit du fleuve Niger. En période sèche, c’est-à-dire chaude (mars à mai), le débit du fleuve est faible. Le débit dérivé peut atteindre 60% du débit du fleuve. Ainsi, l’accent sera mis, en cette période, sur la promotion des cultures alternatives (surtout le maraichage) plus rentables et surtout moins consommatrices d’eau.

Potentiel foncier

S’agissant du potentiel foncier, il est à noter que l’Office du Niger dispose d’une superficie brute : 2 458 506 ha dont 1 907 406 ha aménageables, 1 445 000 ha irrigables par gravité. La superficie aménagée et exploitée est de 131 000 ha. Celles des lettres d’accord de principe et conventions en cours de validité se chiffrent à 438 504 ha. La superficie des baux signés est à l’ordre de 86 660 ha. Contre celles des baux aménagés qui est de 14 790 ha. La superficie disponible au 31/10/2013 : 1 815 041 ha et celle des attributions non agricoles se fixe à 354 ha.

Djimé Sidibé DGA ON : «A Abidjan, nous voulons attirer les investisseurs privés »

Le SARA est une opportunité d’affaires, d’investissement surtout d’où la présence de l’Office du Niger, le géant de la riziculture au Mali et dans la sous-région au Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA 2017). Dans une ambiance d’échange, le Directeur Général Adjoint de l’entreprise, Djimé Sidibé s’est prêté aux questions de Moise Traoré, journaliste de l’ORTM. Au cours de l’entretien, Mr Sidibé a soutenu que « le SARA constitue un cadre idéal d’échanges d’expériences, de communication et d’informations pour faire mieux connaître ce géant de la riziculture au Mali et dans l’espace UEMOA ».

L’objectif visé est de favoriser davantage les investissements privés en zone Office du Niger. Pour cela, il a soutenu que «l’entreprise dispose d’un potentiel agricole qui se résume en grande disponibilité en eau et en terre ». Ce qui fait de la zone un espace idéal pour le développement intégré.

Enfin, pour convaincre les investisseurs privés à venir à l’Office du Niger, le DGA, Djimé Sidibé a évoqué les garanties juridiques et le code des investissements qui sont assez attrayants et attractifs.

Mme Kouriba Diénéba Diarra, Directrice de la Zone de production de Niono

«La forte participation des femmes au SARA 2017 est un témoignage éloquent du rôle que nous jouons dans la production »

Dans la délégation de l’Office du Niger au SARA 2017 à Abidjan conduite par son DGA, Djimé Sidibé, il y a une dame au parcours exceptionnel. Comme dans l’armée, elle a aussi fait ses classes dans le domaine agricole. Directrice de Zone depuis 2010, Mme Kouriba Diénéba Diarra, puisqu’il s’agit d’elle s’est prononcée sur la participation des femmes au SARA 2017 au micro de nos confrères de l’ORTM. «J’ai été très ravie de constater la grande mobilisation des femmes à ce Salon. Cette participation est la preuve éloquente du rôle que nous jouons dans la production Agricole. Je vous rappelle que nous représentons environs 65% dans ce circuit. Ainsi, j’invite les autorités à faire plus confiance à nous les femmes pour un développement harmonieux de nos sociétés. »

Correspondance particulière pour Maliweb.net

Commentaires via Facebook :