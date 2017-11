Le Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA 2017) a ouvert ses portes, le vendredi 17 novembre 2017, à Abidjan sous la présidence du Chef de l’Etat Ivoirien, Dr Alassane Dramane Ouattara.

Notre pays, le Mali participe à ce rendez-vous des agriculteurs et des éleveurs de l’Afrique et d’Europe avec une forte délégation conduite par le Ministre de l’Agriculture Dr Nango Dembélé. Parmi les exposants figure le géant de la riziculture du Mali : Office du Niger. Il est représenté par son Directeur Général adjoint, Djimé Sidibé accompagné de la Directrice de zone de Niono, Mme Kouriba Djénéba Diarra, du chef service communication, Alassane Diarra et d’un représentant de la chambre régionale d’agriculture de Ségou, El Hadji Kola Diallo.

Dès cette première journée du Salon, l’Office du Niger a ravi la vedette, les visiteurs se bousculaient dans son stand. Toute chose qui n’est pas un fait du hasard. C’est une œuvre managériale du chef de la délégation de l’Office du Niger M. Djimé Sidibé et son équipe. « A Abidjan, nous voulons attirer les investisseurs privés, pour qu’ils viennent invertir dans la zone Office du Niger », a souligné le DGA lors d’une interview.

Le SARA est une opportunité d’affaires, d’investissement surtout d’où la présence de l’Office du Niger, le géant de la riziculture au Mali et dans la sous-région ce salon.

Selon Djimé Sidibé, le SARA constitue un cadre idéal d’échanges d’expériences, de communication et d’informations pour faire mieux connaître ce géant de la riziculture au Mali et dans l’espace UEMOA. A l’en croire, l’objectif visé est de favoriser davantage les investissements privés en zone Office du Niger. Pour cela, il a soutenu que « l’entreprise dispose d’un potentiel agricole qui se résume en grande disponibilité en eau et en terre ». Ce qui fait de la zone un espace idéal pour le développement intégré.

Enfin, pour convaincre les investisseurs privés à venir à l’Office du Niger, le DGA, Djimé Sidibé a évoqué les garanties juridiques et le code des investissements qui sont assez attrayants et attractifs à l’ensemble des visiteurs du stand ON. Le Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales se poursuit jusqu’au 26 novembre prochain dans la capitale ivoirienne.

Mme Kouriba Diénéba Diarra, Directrice de la Zone de production de Niono : «La forte participation des femmes au SARA 2017 est un témoignage éloquent du rôle que nous jouons dans la production »

Dans la délégation de l’Office du Niger au SARA 2017 à Abidjan conduite par son DGA, Djimé Sidibé, il y a une dame au parcours exceptionnel. Comme dans l’armée, elle a aussi fait ses classes dans le domaine agricole. Directrice de Zone depuis 2010, Mme Kouriba Diénéba Diarra, puisqu’il s’agit d’elle s’est prononcée sur la participation des femmes au SARA 2017 au micro de nos confrères de l’ORTM. «J’ai été très ravie de constater la grande mobilisation des femmes à ce Salon. Cette participation est la preuve éloquente du rôle que nous jouons dans la production Agricole. Je vous rappelle que nous représentons environs 65% dans ce circuit. Ainsi, j’invite les autorités à faire plus confiance à nous les femmes pour un développement harmonieux de nos sociétés. »

Rassemblés par A.B.D

