Pour satisfaire sa clientèle, la Banque de développement du Mali-SA (BDM –SA) ne se lasse pas d’innover. C’est dans cette dynamique que la première banque du Mali a lancé des nouveaux produits de bancassurance.

C’était hier à la direction générale de l’établissement en faveur d’une conférence de presse animée par le directeur général (DG), Bréhima Amadou Haïdara, accompagné d’autres cadres de la banque. Le DG a rappelé aux journalistes que l’objectif principal des nouvelles offres de produits et des services de sa banque est de satisfaire la clientèle, tout en confortant la position de la BDM-SA sur le plan national. « Aujourd’hui, le Groupe bancaire va plus loin dans l’esprit d’innovation, en diversifiant son offre de produits et de services pour le public pour répondre à un besoin de plus en plus croissant de mobilité, de sécurité, proximité et de célérité des opérations bancaires et services financiers », s’est félicité M Haidara.

Pour relever ce défi, la direction de la BDM-SA s’est lancée dans la bancassurance en lançant sept nouveaux produits. Il s’agit de : BDM rente éducation ; BDM épargne retraite ; BDM Assurance habitat ; BDM pharm’, BDM assurance voyage ; BDM assurance assistance pour les Maliens résidents à l’étranger et BDM assurance découverte bancaire. Ces produits répondent aux besoins basiques de tous les jours de la clientèle de la banque.

Ces acquis, a précisé le DG, sont le fruit d’un accord stratégique signé entre le Groupe BDM-SA et la compagnie Saham assurance Mali. Cette collaboration n’a d’autre but que d’offrir à la clientèle de la BDM-SA des services de qualité. Elle vient, selon lui, briser la barrière existant entre la banque et l’assurance.

A ces produits bancassurances s’ajoutent de nouveaux services de Guichet automatique de banque (Gab) tels que le virement, la recharge prépayée, la mise à disposition, le dépôt cash et l’alerte SMS. La BDM-SA n’a pas oublié les offres internet. Elles sont disponibles à travers BDM Cauris web et BDM E-paiement.

Les journalistes ont été informés de l’existence d’autres services comme BDM diaspo transfert et des packages pour faciliter davantage l’accès aux services et multiplier les offres vis-à-vis de sa clientèle.

Youssouf Coulibaly