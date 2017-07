Les fournisseurs et autres opérateurs économiques du Mali exigent le paiement intégral de leur dette. Ils ont rencontré le chef de cabinet du ministère des finances hier mardi. Ils n’excluent pas de battre le pavé si rien n’est fait.

Les fournisseurs et opérateurs économiques du Mali n’entendent pas baisser les bras dans le conflit qui les oppose au ministre des finances Boubou Cissé qu’ils accusent de refuser de payer la dette que l’Etat leur doit. Ils ont déjà déposé une demande d’autorisation de marche avant d’être reçu avant hier par le chef de cabinet du ministre Boubou Cissé. Après plusieurs démarches administratives et autres rencontres avec le ministre de l’économie et des finances Boubou Cissé, pour le paiement de la dette intérieure du Mali qui s’élève à plus de 80 milliards, l’association des fournisseurs et opérateurs économiques du Mali AFO-Mali n’a toujours pas eu gain de cause.

Cette association qui réclame le paiement de l’argent frais au trésor public, se trouve confronté à un niet catégorique de Boubou Cissé qui parle de non fiabilité de leurs dossiers selon eux.

Une procédure judiciaire a été également entreprise par les fournisseurs et autres opérateurs économiques qui s’offrent les services de deux avocats pour défendre leurs droits.

