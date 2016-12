D’après le classement 2016 de l’Africa Performance Index (API) le ministère de l’Economie et des Finances du Mali ne serait pas parmi les plus performants de l’Afrique centrale et de l’ouest. Le Mali connaîtrait même un recul puisqu’il était 7è lors du classement de 2015, mais ne figure même pas dans le Top 10 pour l’année 2016.

L’objectif de l’Africa Performance Index (API) est de susciter des réformes dans des domaines bien précis en matière de gestion des institutions du secteur public au profit du développement du secteur privé. La première édition de l’Africa Performance Index (API 2015) s’est focalisée sur les entités ministérielles en charge de l’économie et des finances des quatorze pays africains membres de la zone Franc CFA, zone économique et monétaire regroupant les anciennes colonies de la France.

Selon le rapport d’étude : “La première édition de l’Africa Performance Index (API 2015) s’est focalisée sur les entités ministérielles en charge de l’économie et des finances des quatorze pays africains membres de la zone Franc CFA, zone économique et monétaire regroupant les anciennes colonies de la France. Pour cette deuxième édition API 2016, l’analyse portée sur la performance des ministères des finances et de l’économie s’est élargie à tous les pays des zones ouest et centrale de l’Afrique. De fait, le Nigéria, le Ghana, la Sierra Léone, la Gambie, le Libéria, l’Angola, Sao-tomé, le Cap-Vert et la Guinée Conakry ont été intégrés dans notre étude”.

Le classement établi par cette étude fait ressortir que les ministères de l’Economie et des Finances de la Côte d’Ivoire et du Sénégal constituent le duo de référence en Afrique centrale et occidentale en matière de gestion des finances publiques. C’est parce que, selon toujours cette étude, les deux pays réitèrent des performances appréciables cette année avec une gestion macroéconomique et institutionnelle au-dessus des autres ministères de l’Afrique de l’ouest et du centre. Mais la Côte d’Ivoire se détache nettement du lot grâce à sa politique dynamique d’attraction d’investissement direct étranger et une amélioration significative du climat des affaires. Le Sénégal, quant à lui, se distingue par l’intégration de nouvelles zones industrielles dans son processus de développement.

Le Top 10 des ministres des Finances qui ont fait bouger l’Afrique en 2016:

Abdoudramane Cissé & Adamé Koné 2. Amadou Ba 3. Hon Dr Kaifala Marrah 4. Alamine Ousmane Mey 5. Seth Terkper 6. Henri Marie Donda & Felix Moloua 7. Romuald Wadagni 8. Jean Gustave Sanon (remplacé par Alizatou Rosine Coulibaly) 9. Adji Oteh Ayassor (remplacé par Sani Yaya) 10. Armando Manuel (remplacé par Augusto Archer de Sousa Mangueira).

Amadou Bamba NIANG