Le PMU-Mali a organisé le jeudi dernier à l’hôtel de l’Amitié une cérémonie de remise de deux grand certificats, notamment le certificat de ISO 27001 et le certificat de la WLA SCS (Standards contrôle de sécurité).

La cérémonie a commencé par des allocutions, notamment celle du Directeur général Adjoint de la PMU-Mali, M. Kafogo Coulibaly, qui se dit honoré de célébrer cette remise de certificats ISO 27001 et WLA qui constituent l’aboutissement d’un travail voulu et engagé par M. Arouna Modibo Touré, ancien Président-Directeur Général du PMU-Mali et actuel ministre de l’Economie numérique et de la communication. Il a également rappelé, que le secteur des jeux en général et des loteries en particulier est générateur de risque dont la réalisation peut entrainer des conséquences néfastes et désastreuses pour l’entreprise et pour la société en général. C’est dans ce cadre que le PMU-Mali a mis en place ce système de management de la sécurité de l’information certifié ISO 27001 et WLA pour permettre à l’entreprise de maitriser les risques pesant sur son activité, de gagner la confiance des joueurs et d’instaurer un climat de confiance avec ses partenaires extérieurs.

Le DGA a adressé une mention spéciale à M. Arouna Modibo Touré pour avoir pris l’initiative de ce projet de double certification, à Mme Traore Coumba pour avoir piloté et mené à bien ce projet de double certification, à l’ensemble du personnel du PMU-Mali pour leur implication dans la réussite de ce projet Quant au Directeur général de la Lonase, il a tout d’abord salué et félicité M. Arouna Modibo Touré ancien PDG de la PMU-Mali pour sa nomination au poste stratégique de ministre de l’Economie numérique et de la Communication. Il a souligné, qu’au-delà du PMU-Mali, ces certifications honorent tout le secteur des loteries et démontrent à suffisance, la forte volonté qui anime les différentes loteries des pays d’Afrique à s’améliorer pour une émergence économique du continent. Il a rappelé, une des résolutions fortes du 16ème congrès de l’association des loteries d’Afrique (A .L .A) qui a eu lieu à Dakar du 10 au 13 Mars 2014 et dont le thème central était :« La responsabilité sociétale et sécurité des entreprise de loterie » qui est un changement de style de management, afin de se conformer aux exigences et normes universellement reconnues. Il a tenu à encourager et félicité le PMU-Mali qui s’inscrit dans cette dynamique de changement de mode de gestion. Notons, que ces dans un souci d’avoir une meilleure pratique de gestion des risques en matière de sécurité de l’information et de protéger ses systèmes d’information, que le PMU Mali a décidé de mettre en place un système de management de la sécurité de l’information (SMSI), conformément à la norme ISO 27001 et aux standards de contrôle de sécurité de la WLA (SCS).

Ce projet de double certificat ISO 27001 et WLA SCS a débuté en juillet 2016 et en février 2017. Le PMU-Mali fut certifié après un audit de conformité effectué par le bureau Veritas et Imacert.

La norme ISO 27001 est une norme internationale qui décrit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information. Les standards de contrôle de sécurité de la WLA sont les seuls reconnus internationalement dans le secteur des loteries et sont conçus pour aider toutes les loteries du monde à obtenir un niveau de contrôle de sécurité selon les meilleures pratiques, afin de permettre une fiabilité accrue de l’intégrité des opérations de loteries.

Achatou Coulibaly, Stagiaire