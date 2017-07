L’atelier national  portant sur la capitalisation et opportunités d’investissement dans les filières agricoles et de développement de la finance inclusive s’est ouvert ce mercredi 26 juillet 2017 au grand hôtel de Bamako.

Organisé par le programme  de microfinance rurale (PMR),  la rencontre sur « la capitalisation et opportunités d’investissement dans les filières agricoles et développement de la finance inclusive » se tient à Bamako du 26 au 27 juillet 2017 . Pendant deux jours, les experts du secteur vont évaluer les avancées du PMR  et les perspectives en cours sur les opportunités d’investissement dans les filières agricoles pour la consolidation et la promotion de l’ inclusion financière. Comme l’ a rappelé le secrétaire général du ministère de l’ agriculture, Abdoulaye Hamadou  lors de son intervention, le  programme de microfinance rurale, lancé en 2011,  est une initiative novatrice du gouvernement du Mali et du Fonds international pour le développement agricole  cofinancé par la coopération Canadienne  dans  le cadre de la continuité et la consolidation des intervention du FIDA au Mali avec pour objectif général ‘ de contribuer à l’ accès durable des ruraux pauvres à des services financiers à travers le développement socio-économique’. Le programme qui en  est à sa 7ème année exécution, est aux dires du représentant du ministre, un véritable levier financier au service du développement des communautés rurales. Avant d’ajouter que le PRM enregistre des résultats qui méritent d’être consolidés : l’encadrement de plus de 3566 groupements démunis totalisant plus de 105000membres dont 74% de femmes, qui ont mobilisé plus de 400millions de F CFA d’épargne.

Des acquis que les participants de cet atelier comptent  passer à la loupe pour améliorer l’offre des services financiers en milieu rural en vue de lutter contre la pauvreté.

Le représentant de la coopération canadienne, le chargé de porte-feuille de la FIDA et  Dramane Sidibé, directeur du PRM, ont également pris part à la cérémonie d’ouverture de cette rencontre.

Khadydiatou Sanogo / maliweb.net