Pour faire du Mali une destination privilégiée des investisseurs régionaux et internationaux dans la sous-région, l’Agence pour la promotion des investissements au Mali (Api-Mali) organisera les 7 et 8 décembre le forum Invest in Mali 2017. L’annonce a été faite par le directeur général de l’Api Mali, Moussa Ismaïla Touré.

En initiant ce forum l’Api-Mali envisage de redonner au Mali le cadre propice d’investissement qu’il a été. D’où le slogan “le Pari du Mali”. “Ce forum est la concrétisation des initiatives et actions du gouvernement du Mali et de l’ensemble des forces vives du pays pour replacer le pays parmi les destinations attractives pour les investissements régionaux et internationaux”, a informé le DG de l’Api-Mali.

Invest in Mali sera une occasion pour le monde des affaires de changer la perception d’insécurité qu’il se fait du Mali. “L’exposition médiatique de ces dernières années résume l’actualité malienne à ses enjeux sécuritaires. Or le Mali regorge d’énormes potentialités d’investissement”, a-t-il déploré.

L’enjeu de ce grand rendez-vous économique et financier, a précisé M. Touré, est d’une part, “changer le narratif du Mali” dans l’opinion publique internationale et d’autre part, rassembler dans un creuset unique, les énergies maliennes, africaines et la communauté économique internationale pour mettre en Å“uvre des opportunités gagnant-gagnant.

Au cours de ces deux jours de rencontre, il y aura des conférences et panels de haut niveau, des rendez-vous B2B sur mesure avec des acteurs économiques locaux et internationaux, des visite de sites, des espaces exposants et un village des régions du Mali. Les domaines prioritaires pour ce forum international d’investissement au Mali sont axés autour de quatre secteurs que sont l’agriculture, l’élevage, les énergies et les infrastructures.

Le financement de cette rencontre de haut niveau est fixé à 2,3 millions d’euros dont 26 % est consacré aux images du pays, 61 % au forum et le reste 13 % aux autres dépenses.

Présent à cette conférence d’annonce, le ministre de la Promotion de l’investissement et du Secteur privé, Konimba Sidibé, a salué cette initiative de l’Api-Mali. Il a rappelé aux participants les efforts du gouvernement pour faire du Mali un pays propice aux investissements. Il s’agit, entre autres, des réformes macroéconomiques structurantes, la relecture du code des investissements, les mesures d’incitation fiscale très avantageuses, le dynamisme de l’entreprenariat jeune…

L’opérateur économique malien Samba Bathily, PDG de l’ADS, a invité les Maliens à investir au Mali afin d’attirer les investisseurs étrangers.

Youssouf Coulibaly