Les responsables de la Banque de développement du Mali (BDM SA) étaient face à la presse le jeudi 4 mai 2017 pour présenter des nouveaux produits et services de leur banque. Cette conférence de presse, tenue au siège de l’institution bancaire était principalement animée par le directeur général de la BDM SA, Bréhima Amadou Haïdara, en présence des autres cadres du groupe bancaire BDM SA comme Mamadou Kondo, Mme Keïta Fatoumata Sangho, Mme Doucouré Assa N’Diaye, Oumar Konté et de nombreuses autres personnalités. En moyenne, 12 nouveaux produits et 4 nouveaux services sont désormais disponibles au niveau de la BDM SA.

Selon le directeur général de la BDM SA, Bréhima Amadou Haïdara, depuis des décennies, la BDM-SA, la banque citoyenne devenue un Groupe bancaire, a toujours à cœur l’innovation au service de sa clientèle et de ses partenaires. Comme illustration de cette démarche stratégique, dit-il, il y a plus de 20 ans, le démarrage du service monétique en 1994, le premier distributeur automatique de billets. Aujourd’hui encore le groupe bancaire va plus loin dans l’esprit d’innovation, en diversifiant son offre de produits et de services pour le public pour répondre à un besoin de plus en plus croissant de mobilité, de sécurité, de proximité et de célérité des opérations bancaires et services financiers. A l’en croire, la BDM-SA, a mené plusieurs actions dans l’innovation sur les produits de bancassurance. Il a rappelé que le Groupe BDM-SA a signé, le 13 octobre dernier à Bamako, un accord stratégique avec une grande compagnie d’assurance à savoir SAHAM Assurance Mali.

L’ambition de la banque est grande puisqu’elle prévoit d’étendre ce partenariat aux filiales du Groupe pour leur permettre de se doter de nouveaux produits à forte valeur ajoutée. Pour rappel, le Groupe BDM-SA a marqué sa présence sous régionale dans la Zone UEMOA depuis 2015 en créant 2 nouvelles filiales en côte d’ivoire et au Burkina Faso, qui s’ajoutent à celles de la Guinée Bissau créée en 2006 et de la France en 2013. Fort du partenariat entre la Banque et l’assurance, la bancassurance assimilée à la vente des produits d’assurance par les guichets bancaires est définie comme l’assurance classique avec un réseau plus accessible possédant une forte affinité avec une clientèle partagée particuliers et professionnels. Cette collaboration a pour but de créer un guichet unique en terme bancaire et en termes d’assurance. « La frontière existant entre la banque et l’assurance, qui ont longtemps vécu séparées, disparaît. Ceci pour traduire la missive selon laquelle le client est et sera toujours roi à la BDM-SA ; avec des prix réduits par rapport à un réseau de distribution traditionnel pour nos clients », a souligné Bréhima Amadou Haïdara.

Les produits packages également disponibles

En effet, la BDM-SA, met à la disposition de sa clientèle des produits packages afin de les satisfaire, au mieux, leurs attentes. Il s’agit d’offre groupée à petit prix de produits et services financiers communément appelée ‘’pack’’. Au cours de cette première rencontre avec la presse, le directeur a égrené les produits comme suit : le pack Nôgôya est un produit qui permet à ses adhérents de bénéficier des produits et services basiques de la BDM-SA sur toute l’étendue du territoire. Ce pack de 1500 FCFA par mois s’adresse à une clientèle de particuliers à faible revenu. Le pack Liberté est une offre groupée de produits et de services bancaires permettant aux salariés d’adhérer à un ensemble de produit et service permettant de couvrir un ensemble de besoins à petit prix. Ce pack est destiné aux clients particuliers salariés du secteur public ou privé. Le pack Privilège permet à ses adhérents de bénéficier des produits et services hauts de gamme de la BDM-SA. C’est une offre groupée de produits et de services bancaires permettant au client de couvrir un ensemble de besoins d’une catégorie de clientèle exigeante à un prix choc. Ce pack s’adresse à une clientèle de particuliers à revenu supérieur. Le pack Diaspo, permet à ses adhérents de bénéficier des produits et services de la BDM-SA spécialement dédiés aux Maliens résidant à l’Etranger. C’est une offre groupée de produits et de services bancaires permettant au client de la diaspora de couvrir un ensemble de besoin à prix réduit. Le pack Business de 12 500 FCFA par mois offre à ses adhérents de bénéficier des produits et services de la BDM-SA, destinés aux entreprises. Ce pack s’adresse à une clientèle de professionnels particulièrement les PME (petites et moyennes entreprises) et PMI (petites et moyennes industries). Le dernier produit package est pack Business Pro. Ce pack s’adresse à une clientèle de professionnels d’entreprises particulièrement les professions libérales (médecins, pharmaciens, notaires, avocats, etc.). Selon le directeur général de la BDM SA, l’ensemble de ces produits packages va permettre aux clients de faire des économies et bénéficier d’un nouveau mode d’utilisation des offres bancaires. « Nous avons également de nouveaux services GAB. II s’agit de 4 nouveaux services GAB ou distributeur automatique billet. En effet, pour mieux répondre à l’attente du public client ou pas client. Il s’agit du virement, la recharge prépayée, la mise à disposition, et le versement sur GAB », a indiqué le conférencier.

« Votre banquier c’est vous »

A l’en croire, le virement consiste pour le porteur de carte BDM-SA à donner un ordre à tout moment depuis sa carte bancaire à une relation de la banque (parent bénéficiaire, un ami ou une connaissance client BDM). « Plus besoin d’aller faire le rang dans les agences. La possibilité désormais pour le client d’effectuer ses virements soi même et en toute sécurité ; parce qu’avec les nouveaux services GAB de la BDM-SA, votre banquier c’est vous !», a-t-il dit. Et de poursuivre que le second service «La Recharge prépayée» BDM permet au client porteur de carte bancaire BDM de recharger soi-même à tout moment et en toute sécurité la carte bancaire d’une autre personne résidente au Mali ou à l’étranger, sans pour autant passer par une agence. Le troisième service est la «Mise à Disposition», qui permet à une personne (cliente) d’envoyer de l’argent, via un distributeur automatique de billets ou GAB BDM, a une autre personne sans que ce dernier n’ait une carte bancaire ou ne soit détenteur d’un compte en banque (c’est-à-dire un non-client). Le quatrième et dernier service est « Le versement espèces » sur le GAB, qui offre, selon le conférencier, la possibilité pour un client porteur de carte d’effectuer directement un versement à tout moment en billets de banque sur l’automate sans se rendre dans une agence. En outre, il a cité d’autres services innovants qui sont : le paiement de masse BDM e-Paiement pour les salaires du personnel des institutions de l’Etat, des organisations, les entreprises, les municipalités, les collectivités, etc. La plateforme Internet « Cauris Web » qui fit rend accessible les services monétiques et financiers sur votre Smartphone. Gage de transparence et de sécurité, les alertes par SMS de vos opérations sur le compte bancaire sont offertes désormais en bonus pour tous les clients. Le paiement sur TPE, ou Terminaux de Paiement Electronique pour le commerce général et le commerce de détail, et s’affranchir ainsi des problèmes récurrents de petites monnaies. A sa suite, Oumar Konté, cadre du groupe bancaire BDM SA a expliqué brièvement les six nouveaux produits de bancassurance. Les produits packages ont été développés par Mme Keïta Fatoumata Sangho de la BDM SA. Elle a saisi l’occasion pour inviter la presse à faire une large promotion des nouveaux produits et services de la BDM SA. Quant à Mme Doucouré Assa NDiaye de la BDM SA, elle a mis l’accent sur les quatre nouveaux services disponibles au niveau de la BDM SA. « L’innovation a un coût mais le fait de ne pas innové coûte encore plus », a-t-elle dit.

Aguibou Sogodogo