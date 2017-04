La banque Ecobank a procédé le lundi  24 avril  2017 à son siège au lancement de sa nouvelle  application Ecobank Mobile. C’était en présences des   ministres de  la promotion de l’investissement et  du secteur privé et son homologue de la communication et des nouvelles technologie en plus d’autres partenaires de la banque telle la BECEAO .

Présente au Mali depuis 1998 avec 87 guichets automatiques, 41 agences, Ecobank Mali révolutionne  le monde bancaire du pays en lançant  une nouvelle  application mobile dénommée « Ecobank Mobile », une application de banque digitale. Comme l’a indiqué la directrice générale d’Ecobank Mali, Touré Coumba Sidibé, il s’agit d’une révolution dans le secteur bancaire dans un univers de plus en plus porté vers le numérique.  Les utilisateurs de l’application Ecobank Mobile peuvent la  télécharger  sur Play Store ou App Store  via une connexion internet et accéder aux différentes offres  et services de la banque selon la directrice générale. Application Ecobank Mobile est également aux dires de Mme Touré, une formule pour favoriser l’inclusion financière en permettant les transferts d’argent instantanés dans 33 pays d’Afrique sans que le client ait l’obligation de se déplacer.   A travers cette nouvelle application, la banque compte plus démocratiser le secteur bancaire,  faciliter les démarches d’inscription pour promouvoir une économie monétaire plus flexible mais sécurisée.

Le  ministre de la promotion de l’investissement et du secteur privé, Konimba  Sidibé en lançant officiellement  la trouvaille d’ Ecobank, a félicité la banque tout en l’exhortant à plus d’astuces pour la course des grandes nations.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

