La 3ème édition du salon des Banques et PME de l’UEMOA se tiendra du 8 au 12 novembre prochain dans la capitale du Niger. En effet, il s’agit d’un Espace de partage d’expériences pour les pays membres de UEMOA avec pour thème: « Climat des affaires dans l’UEMOA : quelles reformes pour les PME innovantes & performantes ? »

De l’avis d’une source proche du dossier, le Salon des Banques et des PME de l’UEMOA répond à un besoin d’intensification des échanges entres les acteurs des pays membres de l’UEMOA. Il privilégie, en effet, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) tout en favorisant leurs contributions à la création de richesses et d’emplois, au développement socio-économique de l’union.

Depuis quelques semaines déjà, les organisateurs du salon sont à pied d’œuvre pour réserver un accueil chaleureux à plus de 300 exposants qui interviennent essentiellement dans les secteurs des PME/PMI, des institutions sous régionales, des Banques et autres établissements financiers, des Assurances, des Structures d’Accompagnements des PME, etc.

Le Salon des Banques et PME de l’UEMOA est né d’une volonté exprimée par les PME elles-mêmes, à l’occasion des Trophées des Banques et établissements financiers des PME. Comme objectifs principaux, le salon vise à susciter la bonne gouvernance au sein des PME, à mettre en relief leur innovation, à intensifier les échanges inter et intra-communautaires.

Selon son promoteur, Monsieur Hermane NAGALO, la difficulté d’accès au financement est considérée comme le seul fléau qui piétine nos PME. Et pour cela, reconnaissons-le, les entreprises de la zone sont trop faibles pour faire face à la concurrence. «Nos PME sont aujourd’hui trop faibles pour faire face à la concurrence», a-t-il souligné M. NAGALO.

Le menu est très chargé pour la 3eme édition qui se tiendra à Niamey, le mois prochain : une caravane PME pour les 8 pays de l’UEMOA et PME d’ailleurs), carrefour (Bto B ; réseautage, exposition, visite), trophée des managers, trophée des PME, dîner gala, guichets projets, guichets coaching, guichets emploi, conférences, panels, formations, etc.

Les participants attendus sont des dirigeants de P.M.E, grands patrons, SFD, Banques, crédit-bail, Business Angels, Assurances, fond de garantie, fond d’investissements, Agences spécialisées, chambres consulaires, chambres de commerces et d’industrie, structures d’Appui aux financements PME, organisations patronales, les ONG, les gouvernements ,les associations, coopératives, les écoles de commerce et universités .

Rappelons que l’édition 2016 tenue à Ouagadougou, a enregistré la présence de plus d’une vingtaine d’entreprises. Du côté des banques, on notait la présence fortement remarquable de certaines Banques maliennes notamment : la BMS-SA, de la BNDA et de la BIM-SA.

Moussa WELE DIALLO